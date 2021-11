Sírio-Libanês em Brasília recebe acreditação internacional como um dos hospitais mais seguros do mundo

Instituição, que completa 100 anos no dia 28 de novembro, está presente em Brasília há uma década.

Pioneirismo. Uma palavra que tão bem representa Brasília também tem grande significado para o Hospital Sírio-Libanês. Primeiro do Centro-Oeste a receber a acreditação da Joint Commission International (JCI), o hospital é reconhecido como um dos mais seguros do mundo para os pacientes.

O processo, que coroou os 10 anos de presença do Sírio-Libanês na Capital Federal, envolve avaliação minuciosa de milhares de itens e levou meses para ser concluído. São cerca de 1.500 questões que avaliam protocolos gerais de cuidado aos pacientes, a segurança de familiares, equipes de saúde e visitantes, procedimentos como anestesia e cirurgia, gerenciamento e uso de medicamentos, prevenção e controle de infecções, segurança das instalações, qualificação dos profissionais, governo, liderança e direção do hospital.

“Em mais de mil e quinhentos itens avaliados pela JCI, atingimos conformidade em todos, parcial em 30 e não fomos não conformes em nada”, explica o diretor-geral do Sírio-Libanês em Brasília, Dr. Gustavo Fernandes.

A segurança dos pacientes é uma preocupação internacional. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), do total de pacientes internados em todo o mundo, cerca de 17% são acometidos por algum evento adverso, uma ocorrência perigosa, que causa danos ao paciente.

Com uma acreditação internacional como da JCI, os eventos adversos são minimizados ou zerados, por meio de uma política de acompanhamento constante da qualidade e melhoria contínua do processo, que visa colocar a segurança do paciente sempre em primeiro lugar nos hospitais.

Presença gradativa em Brasília

A presença do Sírio-Libanês na Capital Federal foi gradativa. O primeiro passo foi com a Oncologia, muito importante para atender às necessidades dos brasilienses e de pacientes de outros estados que aqui buscam tratamentos. Em 2011, foi inaugurado o primeiro Centro de Oncologia Sírio-Libanês, na 613 Sul. Em seguida, em 2014, foi lançado outro Centro de Oncologia, no Lago Sul. Em ambos são oferecidas consultas médicas, acompanhamento e tratamentos, como quimioterapia e radioterapia, sob a atuação de especialistas em diversos tipos de câncer, reconhecidos por estarem entre os mais qualificados do Brasil.

E foi com a Oncologia que Brasília passou a experimentar também a solidariedade, que é um dos pilares da instituição desde a fundação da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, em 1921. Por meio de um convênio de filantropia, desde 2014, todas as crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, e que precisam fazer sessões de radioterapia, podem realizá-las gratuitamente no Centro de Oncologia do Sírio-Libanês, na Asa Sul. “A humanização no cuidado e o compromisso social são valores fundacionais da nossa instituição. Em Brasília, temos compromissos filantrópicos genuínos. O atendimento às crianças na radioterapia, a promoção de eventos celebrativos com elas e suas famílias nas dependências do nosso Centro de Oncologia, alimentam o espírito do nosso hospital”, comenta Dr. Rafael Gadia, superintendente de Governança Clínica e diretor da Radioterapia do Sírio-Libanês em Brasília.

Após a consolidação dos dois Centros de Oncologia na Capital, foi aberta em 2016, no complexo Vitrium, na 614 Sul, uma unidade de Medicina Diagnóstica, especializado em exames de imagem de excelência.

Finalmente, em 2019, foi inaugurado o maior empreendimento fora de São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Um hospital geral completo, com leitos de internação, UTIs, salas de cirurgia com equipamentos de ponta, incluindo robô Da Vinci para cirurgias robóticas, e Ressonância Intraoperatória, que permite a realização de exames de imagem de precisão durante a cirurgia, potencializando os resultados de intervenções complexas, como para a retirada de tumores cerebrais por completo em uma única cirurgia.

O Hospital oferece também um Pronto Atendimento 24h, com todas as especialidades médicas para atendimento de emergência. Avaliação, exames clínicos, laboratoriais e de imagem, incluindo ressonância magnética e equipamentos de hemodinâmica – que permitem precisão em diagnósticos por imagens do sistema circulatório para casos de AVC e infarto, por exemplo.

Em 2021 foi inaugurado o Centro de Especialidades do Sírio-Libanês, no complexo Vitrium, na 614 Sul, para consultas com os especialistas do Hospital. São mais de 30 especialidades médicas, que trabalham de forma multidisciplinar no atendimento aos pacientes.

Excelência e qualidade

A cultura de qualidade e segurança está incorporada na trajetória do Hospital Sírio-Libanês em Brasília desde a inauguração do Centro de Oncologia, há 10 anos. “A conquista da acreditação JCI na Unidade Hospitalar só foi possível por meio de lideranças engajadas, corpo clinico parceiro e equipe multiprofissional motivada, acolhida e comprometida. A assistência, os processos e fluxos seguem as normas e padrões de qualidade, garantindo segurança para o paciente e colaboradores”, resume Cristina Mizoi, Superintendente Assistencial e de Operações do Sírio-Libanês em Brasília.