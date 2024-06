Sinistro entre motocicletas deixa dois feridos na EPIA

Na madrugada desta quinta-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma colisão entre duas motocicletas na via EPIA, nas proximidades da Água Mineral, no sentido Sobradinho.

No local do sinistro, a equipe de socorro constatou que se tratava de uma colisão entre uma Honda CBR 600RR, pilotada pelo Sr. H. P. J. S., de 25 anos, e uma BMW GS 650, de cor branca, conduzida pelo Sr. J. P. B., de 24 anos.

O Sr. H. P. J. S. sofreu uma fratura no tornozelo direito e escoriações, sendo transportado consciente e orientado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). O Sr. J. P. B. apresentava dores na perna esquerda e escoriações, também sendo levado consciente e orientado ao mesmo hospital.

Para o atendimento da ocorrência, três faixas da via tiveram que ser interditadas, mas o trânsito não foi impactado devido ao horário do acidente.