Homem encontra ossada humana em área de mata no Paranoá

Em uma área de mata chamada Pinheiral do Paranoá, no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, uma ossada humana foi encontrada na tarde desta quarta-feira (19). Há indícios de incêndio no perímetro do cadáver, sugerindo que o corpo foi incendiado.

Um funcionário da Associação Atlética do Banco de Crédito Real do DF encontrou a ossada. O homem e outros cinco funcionários encontraram o corpo a 10 metros de distância enquanto limpavam a cerca da chácara da associação.

A ossada será enviada para análise e, eventualmente, identificação da vítima.