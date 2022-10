Sinduscon-DF receberá governador Ibaneis Rocha para entrega de escrituras do Pró-DF e Desenvolve-DF

Na oportunidade, também haverá apresentação de dados preliminares do Boletim Econômico da Construção Civil em parceria com a IPEDF

A próxima Reunião de Diretoria do Sinduscon-DF terá uma programação especial em celebração ao Dia da Construção Civil. O evento será nesta terça-feira, dia 25 de outubro, no auditório da entidade, às 9h30.

O evento receberá o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e contará com a entrega de 15 escrituras do Pró-DF; cinco contratos de concessão do Pró-DF, incluindo o do Sinduscon-DF e quatro escrituras do programa Desenvolve-DF. Alguns processos, assim como o do sindicato, tramitavam há mais de 10 anos.

Na ocasião, a economista do Sinduscon-DF irá apresentar mais detalhes do Boletim Econômico do Sinduscon-DF/IPEDF (antiga Codeplan), que está sendo produzido. A IPEDF apresentará, ainda, “O perfil do ocupado na construção na Área Metropolitana de Brasília”.

O evento espera receber o presidente da Terracap, Izidio Santos; o diretor de regularização social e desenvolvimento econômico da Terracap, Leonardo Mundim; o diretor técnico da Terracap, Hamilton Lourenço; secretários de estado e presidentes de entidades do setor.

Confira a programação

9h30 – Café da manhã

10h – Entrega dos contratos do Pró-DF e Desenvolve-DF

10h50 – Coffee break

11h10– Dados preliminares do Boletim Econômico do Sinduscon-DF/IPEDF

11h25 – O perfil do ocupado na construção na Área Metropolitana de Brasília

12h – Encerramento

Credenciamento para participação online e presencial estão abertas pelo link: https://bit.ly/3Suuw3q

Serviço

Reunião de Diretoria em celebração ao Dia da Construção Civil

Data: 25/10/2022 (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: SIA Trecho 2/3 Lote 1.125 – 3º andar