Sindivarejista repudia fala de Rui Costa: “Agressão”

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista), Sebastião Abritta, se uniu aos revoltosos com a recente fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e publicou, neste domingo (04), uma nota de repúdio.

“Uma agressão dessa natureza à nossa capital em nada contribui para o respeito ao legado deixado pelo imortal JK”, escreveu Abritta.

Na última sexta-feira (02), durante evento em Itaberaba (BA), Costa criticou a escolha de Brasília como capital do país e a chamou de “ilha da fantasia”. “Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil”, afirmou o ministro.

Rui argumentou que a capital deveria ter ficado em um lugar onde fosse possível ver favelas, “gente pedindo comida” e “gente desempregada” no caminho para o trabalho.

Era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada”, argumentou o ministro.

“Inaugurada em 1960, Brasília abriu uma nova era de crescimento para o Brasil. Milhares de brasileiros trocaram os seus estados para ajudar no processo de consolidação da nova capital, que soma hoje mais de 3,5 milhões de habitantes. Quem aqui trabalha merece consideração e respeito”, finalizou Abritta.

Ibaneis

Mais cedo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também criticou a fala de Costa. “Ele é um idiota completo. Não merecia estar onde se encontra. Agora já sabemos de onde vem o ataque contra o Fundo Constitucional”, disse o mandatário ao JBr.

Ibaneis também comentou sobre o caso nas redes sociais. “É triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que Brasília representa para o Brasil”, escreveu o mandatário.

É triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que Brasília representa para o Brasil. Declarações infelizes só servem para aumentar o clima de animosidade que devemos combater no país. O Brasil pede paz para que possamos trabalhar em benefício de todos. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) June 4, 2023

Ao citar o Fundo Constitucional, Ibaneis faz referência à tentativa de incluir o dispositivo no teto do arcabouço fiscal.