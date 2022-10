Sindiatacadista repudia protestos de caminhoneiros no DF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde a noite de ontem, ao menos 100 bloqueios foram feitos em rodovias de 18 estados brasileiros

O Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF) emitiu, no final da tarde desta segunda-feira (31), uma nota repudiando os protestos promovidos por caminhoneiros contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente da República.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde a noite de ontem, ao menos 100 bloqueios foram feitos em rodovias de 18 estados brasileiros.

Para o presidente do Sindiatacadista, Álvaro Silveira Jr, os bloqueios das rodovias podem causar graves transtornos às atividades de transporte, prejudicando o abastecimento de estabelecimentos de produção e comércio.

“Não é hora deste tipo de protesto. Acredito que institucionalmente os brasileiros devem respeitar o resultado das eleições, que foram limpas. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para ter um país melhor. As eleições acabaram ontem, daqui três anos e meio poderemos voltar a discutir um novo candidato. Até lá, nos cabe apenas trabalhar pelo bem do Brasil e estarmos vigilantes para que as promessas de campanha sejam cumpridas”, pontua Álvaro.

Lula foi eleito com mais de 60 milhões, cerca de 50,9%. No dia 1º de janeiro de 2023, ele assume o terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

Praça dos Três Poderes

Com as movimentações em todo o país, a Praça dos Três Poderes foi fechada pela Polícia Militar do DF (PMDF) já no final da tarde desta segunda. “A Esplanada foi isolada preventivamente para evitar que caminhões invadam a região. A ideia é proteger os órgãos públicos e manter a ordem”, afirmou, em nota, a corporação.