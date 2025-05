Simpósio na CLDF discute políticas públicas para pacientes com lúpus

Em alusão ao Dia Mundial do Lúpus, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) sediou, nesta segunda-feira (5), um simpósio voltado à conscientização e ao fortalecimento das políticas públicas destinadas a pessoas com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). O evento, de iniciativa do deputado Robério Negreiros (PSD), foi realizado em parceria com a Associação Nacional de Pessoas com Lúpus (ANPLúpus) e a Sociedade de Reumatologia de Brasília.

Reunindo pacientes, familiares, profissionais e estudantes da área da saúde, o simpósio promoveu debates sobre avanços terapêuticos, bem-estar psicológico, nutrição e os entraves judiciais e legislativos relacionados ao acesso a benefícios previdenciários. Especialistas também destacaram a importância do diagnóstico precoce e da continuidade no tratamento para garantir melhor qualidade de vida aos pacientes.

Durante a abertura, o deputado Robério Negreiros ressaltou o papel do evento no combate à desinformação sobre a doença e na promoção de medidas mais eficazes. “Sabemos que se trata de uma enfermidade séria e complexa, que, infelizmente, ainda é cercada de desinformação. Por esse motivo, esse simpósio tem inestimado valor, uma vez que reúne especialistas, pacientes e familiares com o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências que podem nos ajudar a construir políticas públicas mais eficazes”, afirmou.

O simpósio contou com a participação de autoridades e profissionais da área da saúde, como a reumatologista Tainá Carneiro, representando a Secretaria de Saúde do DF; Flávia Leite dos Santos, coordenadora do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do DF; e Djane Bento, presidente da ANPLúpus. Também estiveram presentes a reumatologista Tânia Liete, da Sociedade de Reumatologia de Brasília; Lívia Vanessa Ribeiro, presidente do CRM-DF; e Andreia Monteiro, da Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF.

Homenagem

Durante o evento, foi entregue uma moção de louvor ao reumatologista Francisco Aires, em reconhecimento à sua trajetória profissional e dedicação à saúde pública. Formado em Medicina no Ceará, Aires iniciou sua carreira no Rio de Janeiro e se estabeleceu em Brasília em 1972. Atuou como pioneiro no Hospital do Gama e chefiou o Departamento de Reumatologia da Secretaria de Saúde do DF entre 1987 e 2012. Mesmo aposentado, segue como médico voluntário no Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Em sua fala, Aires destacou que muitos óbitos relacionados ao lúpus poderiam ser evitados com o fornecimento adequado de medicamentos já disponíveis no país. “A nossa luta é para mudar o entendimento de serviço de saúde pública com relação à atenção dada ao lúpus. Muitos pacientes morrem por falta de acesso aos medicamentos que estão disponíveis no Brasil, mas não têm disponibilidade nas Secretarias de Saúde dos Estados”, alertou.

Com informações da CLDF