SIA terá novo estacionamento de grande porte para veículos pesados

Local acomodará veículos pesados com o objetivo de aliviar o tráfego intenso na região; investimento é de cerca de R$ 2,7 milhões

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ganhará um estacionamento para veículos de grande porte. A estrutura ficará no Trecho 1 e terá 24 vagas. A informação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (8). O texto traz o aviso de licitação para a contratação de empresa de engenharia especializada para o serviço.

Estima-se que este projeto tenha o investimento máximo de R$ 2.762.095,38 e será uma resposta direta às necessidades crescentes da região, que se destaca como um dos principais centros produtivos de Brasília.

“Este projeto é fundamental para o funcionamento da região. Além de oferecer uma solução eficaz para o problema de tráfego intenso, ele proporcionará um espaço seguro e bem estruturado para estacionamento de veículos pesados, o que é essencial para o fluxo contínuo e eficiente das operações comerciais e industriais do SIA”, destaca o diretor de Urbanização da Novacap, André Luiz Oliveira Vaz.

A demanda contou com estudos técnicos da Novacap, que viabilizaram a elaboração da licitação. O SIA é reconhecido como a maior área produtiva da capital e é sede de importantes empresas de construção civil e engenharia, além de concessionárias de veículos e inúmeras outras empresas comerciais. Este dinamismo resulta em um tráfego intenso, frequentemente exacerbado por grandes veículos estacionados ao longo das vias, aguardando para descarregar produtos.

“Estamos falando de um local gerador de emprego e renda, dessa forma era urgente a necessidade de que esse projeto saísse do papel. E sairá”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite.

O objetivo do novo estacionamento será atender aos diversos setores produtivos da região, proporcionando um espaço onde veículos, tanto leves quanto pesados, possam manobrar e estacionar com segurança e eficiência, longe das vias públicas e sem prejudicar o fluxo no local.

Além da criação de 24 vagas de estacionamento, o escopo da contratação inclui a implementação de uma rede de drenagem pluvial, poços de visita, bocas de lobo de qualidade, calçadas e rampas de acessibilidade, pavimento intertravado, meios-fios, cordões de concreto, sinalização de ciclovias e estacionamentos, além de outras infraestruturas essenciais.

Com informações da Agência Brasília