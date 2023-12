Shows, corrida e torneio de futsal impactam trânsito no fim de semana

O Detran-DF vai atuar para garantir que todos os eventos ocorram sem comprometer a segurança viária da capital

Desta sexta (15) a domingo (17), estão programados eventos culturais e esportivos que vão impactar o trânsito no Plano Piloto e em Taguatinga. Para garantir que a população possa participar dos eventos com segurança, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) planejou a sinalização e as intervenções necessárias no tráfego de veículos e pedestres.

No Estádio Nacional de Brasília – Arena BRB Mané Garrincha, o Salão Nacional do Turismo começa nesta sexta (15), às 13h, prosseguindo no sábado (16) e no domingo (17) a partir das 10h. À noite, horário em estão previstos shows do evento, o Detran-DF montará um ponto de controle de trânsito (PCTran) na via contorno do estádio. Haverá sinalização ao longo das vias nas proximidades do estádio, a fim de coibir estacionamento irregular, e os agentes auxiliarão na travessia de pedestres.

Na noite de sábado, das 18h às 21h, a Corrida Jingle Bells toma conta do Eixo Monumental. Os atletas se concentrarão no Memorial dos Povos Indígenas, ao lado do Memorial JK, com largada prevista para as 19h. Com percurso de 5 km, os participantes utilizarão duas faixas junto ao canteiro central da via N1 e três faixas na via S1, no trecho compreendido entre a Catedral Rainha da Paz e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O Detran-DF também atuará na região.

Já o Torneio Arimatéia de Futsal, que vai deste domingo até 7 de janeiro de 2024, em horários diversos, levará intervenções no trânsito de Taguatinga. O evento será realizado na Área Especial 01 do Taguaparque, e os agentes do Detran-DF vão sinalizar a entrada, a via interna e os acessos, além de fazer patrulhamento para garantir segurança aos jogadores e à plateia.

Alerta

O Detran-DF reforça a recomendação para estacionar de forma regular, não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas e redobrar a atenção com as travessias de pedestres nas proximidades dos eventos. Aos pedestres, recomenda-se cautela ao fazer as travessias, que devem ser feitas nas faixas de pedestre. A segurança viária, adverte a autarquia, depende do empenho de todos: condutores e pedestres.

*Com informações do Detran-DF