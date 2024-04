Setores de Park Way e Planaltina ficam sem energia nesta segunda (22)

Endereços de Planaltina e do Park Way terão o fornecimento de energia elétrica suspenso nesta segunda-feira (22) para a instalação de poste e poda de árvores pela Neoenergia. O desligamento é necessário para garantir a segurança dos profissionais que realizam o serviço e também da população.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade

O tempo de desligamento varia de acordo com o serviço realizado em cada localidade. No Núcleo Rural Bonsucesso, Chácara 12, o desligamento será das 11h às 16h. Já no Park Way, Quadra 26, Conjuntos 08 a 12, será das 8h às 14h.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília