Setor Noroeste recebe empreendimento de alto padrão

A Conbral está construindo um residencial que leva o nome do seu fundador Ennius Muniz em um dos últimos terrenos com com vista livre para o Parque Burle Marx

A Conbral, empresa fundada em Brasília, apresenta o seu mais novo lançamento: o Ennius Muniz Residencial. Localizado na quadra 105 do Setor Noroeste (SQNW 105 Projeção D), a edificação irá levar para o bairro apartamentos e unidades duplex de alto padrão. Conforto, projeto moderno e autêntico e boa localização são alguns dos diferenciais do empreendimento. Os valores dos apartamentos serão a partir de R$ 5 milhões e o Valor Global de Vendas (VGV) do residencial é de aproximadamente R$ 138 milhões. O empreendimento já é sucesso garantido: 40% de suas 24 unidades foram vendidas.

O edifício, que conta com fino acabamento, possui localização privilegiada, com vista livre para o Parque Burle Marx, além de estar próximo a escolas, universidades, hospitais, mercados e empórios, restaurantes, academias, parques, praças e a apenas 10 minutos de distância da área central de Brasília.

O projeto do empreendimento é assinado pelo escritório Lana Dumont Arquitetura e prevê a construção de bloco com 13 pavimentos, 24 apartamentos com 4 suítes – sendo 20 unidades (com metragem de 291 a 298m²) e 4 duplex (com metragem de 388 a 590m²). O residencial contará ainda com 98 vagas soltas de garagem e bicicletário.

O edifício possui lazer completo, brinquedoteca, coworking, salão de festas, cobertura com terraço, piscina aquecida, academia, duas churrasqueiras, sauna, wine bar, car wash, espaço pet, entre outras comodidades. “O ano que comemoramos 55 anos de atuação da Conbral é o momento ideal do Noroeste receber um dos nossos legados. O projeto do Ennius Muniz foi criado para quem busca morar com estilo, conforto, inovação e modernidade, além de boa localização, estabelecendo um novo modelo de excelência no panorama imobiliário de elite em Brasília”, afirma Ennius Muniz Presidente e fundador da Conbral.

As unidades do residencial estão entre as maiores áreas privativas ofertadas no Setor Noroeste. “São todas de alto padrão, com 4 suítes para toda a família, salas integradas somando 86m², suíte master com até 46,90m², cozinha gourmet e quatro vagas soltas na garagem. O empreendimento proporciona um estilo de vida sofisticado e sublime”, aponta Leonel Alves Neto, diretor da quadraimob. Todos os apartamentos terão porcelanato na dimensão de 120X120 cm; todas as bancada em quartzstone, chuveiros no teto com monocomando para água quente e fria; a cozinha possui bancadas espaçosas com cuba gourmet em aço inox e triturador de alimentos, lixeira e torneira monocomando de bica alta; sobre as lajes de piso foram instaladas mantas aubicon e as paredes são duplas em alvenaria preenchidas com lã de pet nas divisas, atendendo o desempenho acústico previsto na NBR 15575.

Sustentabilidade

O Noroeste foi projetado para ser o primeiro bairro 100% ecológico do Brasil. Pensando nisso, a construção do residencial contou com o Programa de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho, que visa preservar a integridade física dos trabalhadores por meio de uma avaliação antecipada dos riscos ambientais. Além disso, o residencial também contará com um sistema de aquecimento solar para a rede de água quente das unidades autônomas, complementado com aquecimento individual de passagem a gás, com recirculação interna de água com acionamento manual e automático; realimentação do lençol freático por meio de infiltração das águas pluviais; reservatório de água potável com grande capacidade de reserva; áreas comuns providas de lixeiras para coleta seletiva de lixo; e outros.

Legado

O nome do residencial é em homenagem a Ennius Muniz, presidente e fundador da Conbral, empresa que em 2023 celebra 55 anos de atuação na construção civil de Brasília. Os primeiros compradores das unidades do empreendimento votaram em unanimidade pela escolha.

Lançamento

No dia 23 de agosto, próxima quarta-feira, acontecerá um coquetel de lançamento do Ennius Muniz Residencial. Os convidados serão recepcionados a partir das 17h30 no pilotis do empreendimento e terão a oportunidade de visitar o apartamento modelo. Entre os convidados estarão clientes, formadores de opinião e parceiros. “Será uma excelente oportunidade de conhecer, se encantar com o apartamento e admirar a belíssima vista exclusiva do residencial”, comenta Paulo Muniz, diretor da Conbral.

Sobre a Conbral

A Conbral é uma das mais antigas empresas em atividade na área de construção civil da Capital Federal. Desde outubro de 1968 vem construindo sua sólida história em Brasília. Planejamento, persistência, determinação, trabalho e boa gestão. Já construiu mais de 1 milhão de m² em Brasília, Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazonas). Seu pioneirismo é lembrado com as primeiras obras do Guará II, de Samambaia e Águas Claras, além de participar diretamente com outros parceiros, do planejamento e construção dos empreendimentos Quadra Parque 311 Norte e o Ilhas do Lago, referências em qualidade, conforto e valorização.