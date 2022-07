Setor de Indústrias Gráficas agora tem a iluminação toda de LED

O setor, que já havia recebido a eficientização na Quadra 8 e em uma parte da Quadra 6, agora conta com 100% da iluminação em LED

Nesta semana, a CEB Iluminação Pública (CEB Ipes) finalizou a troca da iluminação convencional por luminárias LED em todo o Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Com investimento de R$ 116.547,79, as antigas luminárias foram substituídas por 152 novas unidades. O setor, que já havia recebido a eficientização na Quadra 8 e em uma parte da Quadra 6, agora conta com 100% da iluminação em LED.

O empresário Vitor Meira, que tem um estabelecimento na Quadra 3 do SIG, conta que muitas vezes clientes deixavam de frequentar e estacionar na quadra devido à falta de iluminação pública. “Agora, ficou muito mais seguro, tanto para os clientes, que se sentem mais seguros, quanto para quem trabalha e está finalizando suas atividades ao fim do dia. A iluminação de LED deixou a região com mais claridade e mais agradável.”

Para o administrador regional do Sudoeste/Octogonal e SIG, Júnior Vieira, a região vem avançando quanto à iluminação de LED. “O SIG é um polo empresarial muito extenso e que necessitava de uma iluminação pública de qualidade. Com o LED, a sensação de segurança vai aumentar, o que beneficiará muitos colaboradores, quiosqueiros, frequentadores e empresários desta região.”

Além do aumento da sensação de segurança, são inúmeras as melhorias com a substituição das luminárias convencionais por LED, como economia, que pode chegar a 50%; maior visibilidade nas vias durante a noite; baixo custo de manutenção – com menos trocas e menor custo de mão de obra –; tecnologia mais resistente; sem prejuízo ao meio ambiente e com rápido acendimento.

O próximo setor a ser beneficiado é a Octogonal, que terá toda a iluminação substituída por LED. Para a moradora da área Zisalva Fonseca de Lima, é motivo de alegria receber a benfeitoria. “Nós, da Octogonal, esperamos muito por esse momento e, com a quadra toda iluminada, serão muitos benefícios. O principal é a questão da segurança, vamos nos sentir mais seguros ao transitar pelas ruas. Amo muito esta região e tudo o que vem de melhoria para cá é maravilhoso.”

Toda a região administrativa Sudoeste/Octogonal e SIG terá 100% de iluminação em LED. Atualmente, já conta com as novas luminárias nos arredores do campo esportivo da SQSW 304, no Sudoeste Econômico, na Primeira Avenida, na SQSW 300, na CCSW 1 a 5, SQSW 101, e agora, no SIG.

Com informações da Agência Brasília