Setor Bancário Sul passará por revitalização

Reforma acontecerá nas quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul, por onde passam cerca de dezesseis mil pessoas por dia

O projeto de requalificação das Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul (SBS) foi aprovado em reunião virtual pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan). Entre as melhorias previstas está mais acessibilidade, novas calçadas, arborização e reorganização do sistema viário da região.

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o projeto teve a parceria do Centro de Espaços Públicos da Faculdade Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB), na avaliação do diagnóstico do setor.

O trabalho, coordenado pela Arquiteta e Professora Gabriela Tenório, também conselheira do Conplan, avaliou os espaços públicos do SBS, assim como as condições de acesso, deslocamento e permanência da população que frequenta o local.

“Quero agradecer muito essa parceria que aproveita a produção do conhecimento da Universidade. O projeto traz ganhos importantes para a população de Brasília especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, além de favorecer a conexão com os setores próximos e a circulação de pedestres no centro da cidade”, ressaltou Gabriela.

De acordo com o Diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende, a proposta de requalificação restringiu-se às Quadras 1 e 2 por ter sido identificado neste trecho o maior fluxo de pedestres no setor, onde passam mais de 16 mil pessoas por dia.

“O objetivo é atender as demandas por acessibilidade no local, para isso serão construídas 16.495 m² de novas calçadas, além de rampas, facilitando o acesso para cadeirantes, idosos, pessoas com deficiência e outros com dificuldade de locomoção”, explicou Clécio.

Para garantir mais pontos de acesso à área, serão instaladas plataformas elevadas nos principais pontos de travessia para interligar o SBS aos setores vizinhos, como os de Autarquias Sul, Comercial Sul e Cultural Sul, facilitando o trânsito dos pedestres.

Já a arborização do setor contará com novas espécies nativas de cerrado e mais de 7 mil m2 de área verde e forrações resilientes para qualificar os percursos dos pedestres e torná-los, além de acessíveis, mais sombreados e agradáveis.

Próximo passo

Encerrada a etapa do Conplan, o projeto ainda precisa ser aprovado por portaria e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Em seguida, deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras (SO) para a elaboração dos projetos complementares, como drenagem, iluminação e sinalização viária, com o objetivo de viabilizar a implantação das melhorias.

Com informações da Seduh