Sétima edição da Quarta do Cidadão contará com serviços socioassistenciais

Agência Brasília

Em sua sétima edição, a Quarta do Cidadão, programa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), contará com serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). Ao todo, serão distribuídas 25 senhas. O evento ocorre nesta quarta-feira (23), das 9h às 15h, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

A ação, promovida desde agosto de 2024, é realizada na terceira quarta-feira do mês. “É uma oportunidade de levar orientação e acesso à Justiça a homens em situação de vulnerabilidade”, reforça o defensor público-geral, Celestino Chupel. “Cada edição é um passo a mais na garantia de direitos”.

A Quarta do Cidadão conta com o apoio da unidade móvel de atendimento itinerante da DPDF, que disponibiliza sessões extrajudiciais de mediação para a efetivação do direito de filiação, paternidade e maternidade, em busca da democratização do acesso aos serviços jurídicos e de mediação, promovendo a efetivação de direitos fundamentais.

“Além disso, a ação leva acolhimento, informação e justiça a quem mais precisa; é a Defensoria indo onde a população mais necessita dela”, pontua o coordenador do evento, Celso Murilo de Brito. A chefe do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, enfatiza: “Cada edição reafirma o nosso comprometimento com a equidade. Garantir acesso à Justiça e assegurar o cumprimento dos direitos básicos da população é transformar realidades”.

Serviços oferecidos

A iniciativa contará também com a oferta de vacinação, por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF). Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) ofertará os serviços da Agência do Trabalhador Itinerante, com vagas de emprego, cesta do trabalhador, atendimento ao empregador, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, orientações para os cursos ofertados pela Sedet-DF, programa Prospera (microcrédito), seguro-desemprego e orientação profissional.

Por sua vez, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-DF) prestará serviços relativos ao trabalhador, com apoio ao trabalhador desempregado e fornecimento de CTPS aos interessados, além da criação de acesso à plataforma Gov.br. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF) também estará presente, com eixos do programa Morar Bem, além de outros programas habitacionais promovidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e regularização de imóveis.

Ainda fazem parte da ação serviços da Caixa Econômica Federal (CEF) relacionados ao banco e do Detran-DF – como conscientização sobre educação no trânsito, regularização de documentação, apresentação teatral, dentre outros. O evento contará ainda com a parceria do Instituto Diabetes Brasil, que oferecerá orientação sobre diabetes e teste de glicemia.

Em parceria com Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), a Quarta do Cidadão também terá serviços do Na Hora. A Caesb vai distribuir água potável pela Caesb, enquanto a Neoenergia prestará atendimento ao público envolvido na ação. Cortes de cabelo e barba também estarão disponíveis.

*Com informações da DPDF