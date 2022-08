Setembro Verde conscientiza sobre doação de órgãos

Atualmente, no Distrito Federal são realizados transplantes de coração, fígado, rins, córneas, esclera, osso, pele e medula óssea

Em setembro é realizada a campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e da conversa sobre o assunto com familiares.

Apesar da ampliação da discussão do tema nos últimos anos, trata-se ainda de um assunto polêmico e de difícil entendimento, resultando em um alto índice de recusa familiar.

“A doação de órgãos só pode ser feita por paciente em morte encefálica sem contraindicação formal a doação, o que reduz muito o universo de possíveis doadores. Em média, somente 5% dos pacientes internados em UTIs poderão ser doadores. Enquanto isso, a fila de pacientes aguardando transplante cresce anualmente”, explica a diretora da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal, Daniela Salomão.

Atualmente, no Distrito Federal são realizados transplantes de coração, fígado, rins, córneas, esclera, osso, pele e medula óssea. Somente neste ano, de janeiro a junho, o DF realizou um total de 375 transplantes, porém a lista de espera encontra-se com 1016 pacientes. No ano passado, foram realizados 713 transplantes e em 2020, 521.

A diretora da Central Estadual de Transplantes explica que o paciente que falece fora de uma unidade hospitalar também pode ser doador de córnea e ajudar alguém a voltar a enxergar. “A fila cresce anualmente e temos pessoas de todas as idades aguardando, inclusive crianças. A visão é muito importante, e para a criança mais ainda, pois compromete o rendimento escolar. Por isso, se faz tão necessário ampliar o debate sobre a importância da doação de órgãos.”, aponta.