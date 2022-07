Sete carros da vacina vão percorrer ruas do DF neste sábado (16)

A bordo dos veículos, equipes de saúde contarão com os imunizantes e com o material necessário para aplicá-los

A vacina será levada a sete regiões do Distrito Federal neste sábado (16) através do Carro da Vacina da Secretaria de Saúde. No Engenho das Lages, Capão Seco, Sol Nascente, Vila Telebrasília, Guará II, Sobradinho e Núcleo Rural Monjolo, veículos com imunizantes contra a covid-19 vão aplicar primeira dose, segunda dose e dose de reforço, das 9h às 17h. Também haverá dez pontos de vacinação fixos abertos.

Confira a lista dos locais de vacinação e as rotas dos carros da vacina.

Nos carros da vacina, equipes de saúde têm todo o material necessário para aplicar os imunizantes: campanha de busca ativa nas comunidades com menores índices de vacinação | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde

A bordo dos veículos, equipes de saúde contarão com os imunizantes e com o material necessário para aplicá-los. Também será possível emitir os cartões de vacina na hora. “É uma campanha de busca ativa. Procuraremos sensibilizar a população para se vacinar”, explica o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero.

Até o dia 11 de julho, cerca de 50,9% da população do Distrito Federal acima de 12 anos ainda não havia recebido a primeira dose de reforço. Também há um percentual de 12,6% que não iniciou o ciclo vacinal até o momento.

As rotas foram definidas com foco nas comunidades com mais dificuldade de acesso, maior distância para as unidades básicas de saúde e menores índices de vacinação. “A gente pretende ampliar a possibilidade dessa população se vacinar”, esclarece o coordenador da Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Fernando Erick Damasceno.

