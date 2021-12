Sessão solene do 64º aniversário do Zoológico debate melhorias para a instituição

O deputado Hermeto relatou que serviu por mais de 20 anos na Polícia Ambiental e teve a oportunidade de ajudar na implantação da primeira companhia florestal

Um evento solene em homenagem ao 64º aniversário da Fundação Jardim Zoológico de Brasília foi realizado pela Câmara Legislativa (CLDF) nesta segunda-feira (6). O evento ocorreu na própria instituição e foi uma iniciativa dos deputados Rafael Prudente (MDB) e João Hermeto (MDB). A celebração contou ainda com a entrega de moções de louvor aos servidores “pelos relevantes serviços prestados”.

O deputado Hermeto relatou que serviu por mais de 20 anos na Polícia Ambiental e teve a oportunidade de ajudar na implantação da primeira companhia florestal na Fundação. “Tenho muita história aqui e, particularmente, muito amor pelo Jardim Zoológico”, afirmou.

O chefe de gabinete do deputado Robério Negreiros (PSD), César Lopes, destacou a relevância social da entidade: “Essa Fundação tão bela é uma válvula de escape para milhares de pais que trazem as suas crianças”. Representando o comandante do batalhão ambiental, o major Anderson destacou que a parceria com o Zoológico “é de fundamental importância para o manejo da nossa fauna”.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, Ibrahim Yusef, criticou a tendência neoliberal do país. Para ele, políticas públicas só podem ser promovidas pelo governo. “Essas pessoas que defendem o Estado mínimo não vêm fazer visita aos domingos aqui no Zoológico”, criticou. Ele também destacou a luta do Sindicato contra a especulação imobiliária sobre o Zoológico e contra a privatização.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Nelson Tadeu Filipelli, afirmou que o “principal patrimônio do Zoológico” são seus funcionários. Ele também salientou a importância da iniciativa: “Devemos aplaudir esses deputados que propuseram essa sessão solene como uma forma de sempre repensar, debater, estar atento a essa instituição”.

O diretor-adjunto da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, José Carlos de Oliveira, pediu aos parlamentares apoio na reestruturação dos cargos da Fundação, a fim de corrigir distorções e valorizar os servidores. Ele também defendeu a realização de concurso público. “Estamos o tempo todo com o pires na mão, isso é uma covardia com uma fundação tão forte como essa. Não estamos mendigando não, nós temos profissionais que precisam ser respeitados pelo governo, pela CLDF”, ressaltou.

A presidente da Fundação, Eleuteria Mendes, agradeceu aos deputados pelo evento e também defendeu o novo concurso. “O número de servidores efetivos é muito pequeno e precisamos criar alguns cargos específicos”, argumentou.

Rafael Prudente afirmou que é contra a Reforma Administrativa proposta pelo Governo Federal (PEC 32), e destacou o pagamento da terceira parcela do reajuste aos servidores do Distrito Federal pelo GDF.

O distrital também afirmou que destinou emenda parlamentar para capacitação dos servidores do Zoológico no próximo ano. Ele pediu que seja encaminhada a proposta de reestruturação de cargos para a CLDF, a fim de ajudar na efetivação junto ao GDF. “Aqui não é simplesmente um ambiente de exposição de animais, mas um local de pesquisa, visitado pelos alunos para entenderem sobre biologia, sobre fauna e flora. A gente sabe o papel social que o Zoológico tem”, afirmou o distrital.

*Com informações da Agência CLDF