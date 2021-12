Presidente da CAADF recebe prêmio Mental Health Change Makers 2021

Agraciamento vem pela ação de prevenir riscos e promover o bem-estar emocional, psicológico e social para a advocacia, no período da pandemia

Eduardo Uchôa Athayde, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF), recebeu homenagem pela contribuição da CAADF no apoio à saúde mental da advocacia. A premiação, intitulada de Mental Health Change Makers 2021, aconteceu na última sexta-feira (03), em Canela (RS). Bee Touch, Mental Health Startup, empresa especializada no rastreio digital e predição do risco psicológico, é quem faz esse reconhecimento.

A premiação Mental Health Change Makers, para agentes de transformação de saúde mental, tem como objetivo estimular que as lideranças estejam comprometidas com a mudança nas organizações, com foco em prevenção de riscos e maior bem-estar emocional, psicológico e social no ambiente empresarial. Além de uma questão de governança e responsabilidade psicossocial, a atenção para este tema impacta nos resultados e na sobrevivência das organizações.

“O projeto de saúde implementado na CAADF busca enfatizar ações preventivas e de atenção primária. O contexto de pandemia tornou urgente o cuidado com a saúde mental e, dessa forma, reservamos um consultório dentro da clínica PreCAAver (exclusiva para a advocacia e seus familiares) para atendimentos psiquiátricos e psicológicos. Além disso, oferecemos um serviço de apoio psicológico por telemedicina no intuito de acolher em momentos de crise toda advocacia do Distrito Federal. Ainda com os fatores agravados dentro do período de isolamento, criamos o Auxílio Apoio e Proteção à mulher advogada, que oferece apoio financeiro em conjunto com o tão importante apoio psicológico, fortalecendo a vítima num momento tão delicado. O cuidado com a saúde psicológica e emocional precisa sempre ter seu espaço garantido”, explica Eduardo Uchôa Athayde.