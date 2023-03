SESI Lab: domingo (2) de gratuidade no museu 100% interativo

Ingressos precisam ser retirados no Sympla, seja pelo site ou na bilheteria física instalada ao lado da entrada principal do museu

A semana no SESI Lab começou com gostinho de quero mais e com uma novidade pra lá de especial. A partir de abril, o dia de gratuidade a todos os públicos será sempre no primeiro domingo de cada mês. A estreia do novo formato será no próximo domingo (2/4) com programação das 10h às 19h e foodtrucks posicionados em frente ao museu como opção de alimentação.

Mesmo com a gratuidade, os ingressos precisam ser retirados no Sympla, seja pelo site ou na bilheteria física instalada ao lado da entrada principal do museu. O novo cartão postal de Brasília fica no antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto.

“Ao transformar em realidade o projeto do SESI Lab, o nosso propósito é oferecer um presente para toda sociedade. E hoje temos um complexo multiuso capaz de promover experiências sensoriais e educativas a partir de um processo lúdico, divertido, estimulante, participativo e, sobretudo, democrático. O SESI Lab é para todos os públicos e está de portas abertas para toda comunidade”, ressalta o diretor de Operações do SESI, Paulo Mól.

Confira a programação completa do fim de semana

A participação nas atividades, com exceção das sessões de cinema, é feita com retirada de senhas no balcão de recepção, 30 minutos antes de cada atração. Também são realizadas, às 10h30 e às 15h30, visitas mediadas com a equipe de educadores do SESI Lab. As senhas para participar das visitas são distribuídas 30 minutos antes de cada visita, no balcão de informações, localizado na entrada principal do museu.

Experimentação, interatividade, ludicidade e inovação

O icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer na época da construção de Brasília, tornou-se oficialmente o reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades. O espaço é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e promove a conexão entre ações artísticas, científicas e tecnológicas, em colaboração com a indústria e a sociedade.

O SESI Lab possui cerca de 8 mil metros quadrados de área construída dedicados a espaços expositivos, criativos e maker, salas interdisciplinares, um painel de LED com 84 metros quadrados, café e loja conceito. Somados aos 33 mil metros quadrados de área verde revitalizada, em parceria com o governo do Distrito Federal, com espécies nativas do Cerrado, instalações interativas e anfiteatro externo para shows, eventos e outras atividades culturais.

Foto: Gabriel Pinheiro / SESI

O SESI Lab funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Já aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Na programação normal, a entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e dispõe de uma ampla política de gratuidade. Fique atento ao horário! Em todos os dias de visitação a entrada é permitida somente até uma hora antes do fechamento do museu.

Conheça a política de gratuidade do SESI Lab

Crianças com até 10 anos de idade

Pessoas com deficiência

Professores da rede SESI e SENAI e da rede pública de ensino

Trabalhadores da indústria do Sistema Indústria

Alunos da Rede SESI e SENAI

Alunos de escolas públicas, mediante agendamento prévio pela escola

Públicos em situação de vulnerabilidade social, com agendamento por instituições sociais

Membros associados do Conselho Internacional de Museus (ICOM)

SESI Lab: arte, cultura, ciência e tecnologia

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF.

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Todo primeiro domingo do mês será com entrada franca.

Reserve seu ingresso no site.