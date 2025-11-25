Sesc-DF inaugura nova sede administrativa no SIA com serviços ao público e áreas integradas

O Sesc-DF inaugurou, nesta segunda-feira (24), a nova sede administrativa no SIA Trecho 4. A cerimônia está marcada para as 18h e inclui visita guiada às instalações, apresentações musicais e projeções audiovisuais. A entrega reúne setores da instituição em um único espaço e amplia o atendimento ao público que circula diariamente pela região.

Com 25 mil metros de área construída, a nova unidade abrigará cerca de 400 trabalhadores. O prédio reúne salas administrativas, áreas de convivência, espaços multiuso, anfiteatro, áreas externas e sistemas de automação e segurança. Entre os recursos sustentáveis adotados estão iluminação natural, climatização eficiente, energia fotovoltaica e reservatório de reuso de água. A estrutura é totalmente acessível.

As obras da sede começaram em 2017, foram interrompidas em 2020 e retomadas pela atual gestão. O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirma que a inauguração representa o encerramento de um ciclo importante para a instituição.

Segundo ele, “a nova sede administrativa representa evolução e compromisso com o futuro” e consolida um processo iniciado em 2021 para reorganizar a estrutura física do sistema.

O presidente explica que o projeto arquitetônico buscou reforçar integração e transparência entre as equipes. “Cada ambiente foi planejado para ser acessível e confortável, reforçando que o espaço físico também faz parte da experiência de quem frequenta a instituição”, disse. Ele afirma que as áreas amplas e iluminadas foram desenhadas para facilitar o trabalho diário e melhorar a convivência interna.

Serviços ao público

Embora a sede tenha função administrativa, contará com serviços abertos ao público que trabalha no SIA. O restaurante terá capacidade para servir até 1.200 refeições por dia e acomodar 206 pessoas sentadas. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, com cardápio elaborado por nutricionistas do Sesc. No mesmo horário, funcionará a lanchonete e os serviços de credenciamento, atendimento de relacionamento e venda de pacotes turísticos e excursões.

Para Freire, a oferta de alimentação deve se tornar um dos principais atrativos da unidade.“Aqui no SIA, seremos uma opção de qualidade e bom preço aos trabalhadores da região”, afirmou. Ele acrescenta que o fluxo diário de mais de 350 mil pessoas no Setor de Indústria e Abastecimento torna a presença do restaurante estratégica para a comunidade local.

Apesar dos serviços ao público, Freire reforça que a unidade manterá foco administrativo.“Teremos aqui uma usina de ideias para projetos inovadores, que reforçam o trabalho do Sesc em educação, saúde, cultura, lazer e assistência social”, afirmou. Segundo ele, “os atendimentos especializados seguirão nas demais unidades, embora ações pontuais possam ser realizadas para o público do SIA”.

Ao comentar a entrega, o presidente destaca o esforço coletivo envolvido na retomada e conclusão da obra. “Que esta inauguração nos inspire e que cada tijolo desta sede nos lembre que instituições se constroem com pessoas. Esta é uma vitória dos funcionários do Sesc”, declarou.

O terreno adquirido em 1989 já havia abrigado setores operacionais como almoxarifado, manutenção, marcenaria e o programa Mesa Brasil.