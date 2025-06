Servidores são capacitados para o enfrentamento à violência com foco em gênero e raça

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) concluiu, nesta sexta-feira (13), a nona edição do curso Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres em uma Perspectiva Interseccional de Gênero e Raça. Desde novembro de 2024, cerca de 215 servidores foram capacitados para aprimorar o atendimento a mulheres em situação de violência, com uma abordagem que considera os marcadores sociais de gênero e raça. A formação tem carga horária total de 180 horas.

A iniciativa surgiu da mobilização de servidores da própria secretaria. Os psicólogos Victor Valadares e Maísa Guimarães idealizaram o curso como um espaço de aprofundamento sobre temas sensíveis vivenciados nos atendimentos. O projeto ganhou força com a colaboração da também psicóloga e servidora Paloma Fernandes.

Para a vice-governadora do DF, Celina Leão, a iniciativa é um exemplo do compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com políticas públicas efetivas. “A formação dos servidores é essencial para garantir um atendimento respeitoso às mulheres. Não basta termos leis e programas se quem está na linha de frente não estiver preparado para agir com sensibilidade e conhecimento”, afirmou.

Integração entre órgãos e ampliação do alcance

Das nove turmas formadas até o momento, duas foram exclusivas para servidores da SMDF. A partir da terceira edição, o curso passou a incluir participantes de outros órgãos, como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e de Saúde (SES-DF). As aulas foram realizadas em locais cedidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) e pela Escola de Governo (Egov), em uma ação que fortalece a integração entre instituições públicas.

A expectativa da SMDF é ampliar o número de edições do curso, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e aprimorar os serviços públicos. “O grande diferencial desse curso é trazer uma perspectiva interseccional, mostrando que a violência contra a mulher é agravada por fatores históricos e estruturais”, destacou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Essa capacitação transforma o olhar de quem atende e contribui para políticas públicas mais eficazes.”

Especialistas reconhecidos contribuíram com as aulas

A formação contou com a participação de especialistas nacionais e internacionais que compartilharam suas experiências com os servidores. Entre os palestrantes convidados estiveram:

Lia Zanotta Machado , professora emérita da UnB e referência nos estudos de gênero e violência;

, professora emérita da UnB e referência nos estudos de gênero e violência; Izis Morais Lopes dos Reis , assistente social, doutora em antropologia pela UnB e analista do MPDFT;

, assistente social, doutora em antropologia pela UnB e analista do MPDFT; Loyde Cardoso Santos , educadora social da Sedes-DF e doutoranda em literatura pela UnB;

, educadora social da Sedes-DF e doutoranda em literatura pela UnB; Bruna Maia Magalhães , psicóloga e pesquisadora do Grupo Saúde Mental e Gênero da UnB;

, psicóloga e pesquisadora do Grupo Saúde Mental e Gênero da UnB; Marcela Novais Medeiros , psicóloga do programa Violeta/SES-GDF e especialista em avaliação de risco de feminicídio;

, psicóloga do programa Violeta/SES-GDF e especialista em avaliação de risco de feminicídio; Mariana Fernandes Távora, promotora de Justiça do MPDFT e mestre em família e gênero pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa.

O curso busca qualificar o serviço público, tornando-o mais sensível às complexidades que envolvem a violência contra a mulher, especialmente quando atravessada por questões raciais, sociais e culturais.

Com informações da Secretaria da Mulher