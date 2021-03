Servidores do Sistema Socioeducativo recebem EPIs

Itens são distribuídos para unidades de internação, semiliberdade e meio aberto, onde estão lotados mais de 2.000 trabalhadores

Nesta segunda-feira (1º), os 2.197 servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal começaram a receber novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, faceshields e óculos, contra a Covid-19.

Os objetos serão repassados para as 30 unidades socioeducativas de internação, semiliberdade e meio aberto. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) é responsável pela coordenação do Sistema Socioeducativo no DF, no qual trabalham agentes, especialistas, técnicos e auxiliares socioeducativos.

A Sejus comprou os produtos com recursos de emendas distritais indicadas pelos deputados Fábio Felix e Reginaldo Sardinha. Os parlamentares estiveram também nesta segunda-feira na sede da pasta para realizar a entrega simbólica dos materiais de proteção.

Os deputados foram recebidos pelo secretário-executivo, Paulo Medeiro, e pelo subsecretário do Sistema Socioeducativo. Demontiê Alves.

Apoio do Legislativo

A entrega dos equipamentos foi comemorada pela secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Esses EPIs chegaram na hora certa!”, destacou. “Estamos em um momento em que é preciso reforçar a proteção de todos contra o coronavírus”.

Para a secretária, “é muito importante contar com o apoio do Legislativo na garantia da saúde e da segurança dos nossos servidores e dos adolescentes que estão sob a responsabilidade direta do Estado”.

As informações sao da Agência Brasília