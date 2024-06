Servidores da Segurança Pública iniciam capacitação em alta gestão

O curso de alta gestão integrada em Segurança Pública (Cagisp) começará a ser ministrado a servidores de Segurança Pública nesta quarta-feira (5). Promovido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), a gestão do curso será feita pela Universidade Católica de Brasília (UCB) nesta edição. Nesta terça (4), foi realizada uma cerimônia de abertura.

A segunda edição da pós-graduação faz parte do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Competência dos profissionais da Segurança Pública. As aulas serão quinzenais, nos formatos online e presencial, na sala de aula da UCB localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Após processo seletivo, que levou em conta tempo de serviço e experiência profissional, 30 servidores que trabalham em setores estratégicos, especialmente da alta gestão, poderão adquirir competências de alto nível científico. O objetivo é que esses profissionais possam atuar em projetos inovadores, capazes de formular e desenvolver novas metodologias e produtos para a segurança pública do Distrito Federal.



Com previsão de 15 meses de duração, a pós-graduação terá carga horária de 460 horas/aula, por meio de 12 disciplinas teórico-metodológicas, além de uma viagem de estudos internacional. Ao final, será necessário apresentar um trabalho de conclusão de curso (TCC) no formato de artigo.



“O desempenho profissional está relacionado ao desenvolvimento contínuo de competências dos servidores. Esse curso, que passou a ser ofertado de forma regular, tem objetivo de incentivar a atuação dos profissionais e proporcionar elementos para que eles possam contribuir, de forma ainda mais efetiva, com as políticas de segurança pública”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

“Além disso, é mais uma forma de valorizar nossos servidores, unindo a prática e a teoria, desenvolvendo competências de liderança e qualificação. Estamos atuando em diferentes áreas, firmando parcerias e em busca de ações que tenham como foco a saúde mental e a valorização de nossos profissionais. Nesta linha, está em construção um centro de apoio biopsicossocial, passamos a fazer parte do Escuta Susp, programa de atendimentos psicológicos, e apoiando ações específicas em cada força de segurança”, completa Avelar.

De acordo com o secretário-executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis, a capacitação contribui com a formação de dirigentes das instituições. “O projeto pedagógico do curso é inovador e tem como foco a preparação de futuros dirigentes da segurança pública do DF, dotando-os de capacidades para tomada de decisões, liderança e resolução de problemas complexos. A ação está em acordo com a política de integralidade proposta pelo titular da SSP-DF”, finaliza.

O curso terá 12 disciplinas teórico-metodológicas, além de uma viagem de estudos internacional

Para o coordenador do curso na SSP-DF, Fernando Passos, “essa convivência entre as diferentes forças de segurança é muito importante para mais integralidade e desenvolvimento de ações”.

Portaria

Com objetivo de qualificar de forma continuada os gestores da segurança pública, uma portaria instituiu o Cagisp, em fevereiro deste ano.

A regulamentação do curso integra o Eixo 5 do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, denominado Servidor Mais Seguro. Um dos objetivos do eixo é a valorização das carreiras dos órgãos de segurança pública e contribuir com a formação de gestores das instituições.

*Com informações da Agência Brasília