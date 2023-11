Servidores da Saúde participam de congresso de inovação e pesquisa

Os interessados poderão participar de forma presencial no Hospital de Base do Distrito Federal, ou participar também de forma online

Entre 20 e 23 de novembro, o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IgesDF) realizará o III Congresso de Inovação, Ensino e Pesquisa, com o tema “A Governança Clínica Rumo à Excelência Assistencial”. Coordenado pela Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (Diep), este evento promete uma troca de vivências e conhecimento multiprofissional, impulsionando as inovações na área de saúde e melhorando o acesso ao cuidado, além de divulgar pesquisas científicas realizadas no IgesDF por colaboradores e parceiros externos, contribuindo para o avanço da ciência na área da saúde.

Segundo Emanuela Ferraz, diretora da Diretoria de Ensino e Pesquisa (Diep), o evento abordará temas de relevância, destacando o papel da interdisciplinaridade na melhoria do atendimento ao paciente. “O objetivo é proporcionar a troca de experiência e conhecimento multiprofissional acerca das inovações em saúde como forma de melhorar o acesso ao cuidado mediante debates técnico-científicos, preparando os profissionais para prestarem um atendimento cada vez melhor aos usuários de saúde do DF”.

Este evento é voltado para residentes multiprofissionais, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem e outros profissionais de saúde.

Confira a programação aqui. Os interessados poderão participar de forma presencial no Hospital de Base do Distrito Federal, ou participar também de forma online. Clique aqui e faça sua inscrição.

Serviço

Evento: III Congresso de Inovação, Ensino e Pesquisa

Tema: A Governança Clínica Rumo à Excelência Assistencial

Data: 20 a 23 de novembro de 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Auditório do Hospital de Base

Modalidade: Presencial e transmissão online.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IgesDF)