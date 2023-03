Servidoras do GDF ganharão semana especial em homenagem ao Dia da Mulher

Programação inclui apresentações artísticas, feirão de descontos, aulas especiais na Academia Buriti, atendimento multidisciplinar e palestras

Entre os dias 6 e 10 deste mês, será promovida a Semana da Mulher, no Anexo do Palácio do Buriti, com ações organizadas pela Secretaria Executiva de Qualidade de Vida da Secretaria de Fazenda (Sequali/Sefaz), em parceria com a Secretaria de Planejamento, Administração e Orçamento e Secretaria da Mulher (Seplad).

“Preparamos uma programação especial para valorizar nossas servidoras, aproveitando o evento para debater o papel da mulher na administração pública”, ressaltou o secretário da Fazenda, Itamar Feitosa.

A abertura da semana será realizada com a live Tempo de Refletir Especial da Mulher, que terá palestra da comandante-geral do Corpo de Bombeiros do DF, coronel Mônica de Mesquita, sobre o tema “Desafios e superação das conquistas das mulheres”. A transmissão será às 10h30, ao vivo, no canal da Secretaria de Fazenda no YouTube .

Na quarta-feira (8), haverá a segunda live da semana em comemoração ao Dia da Mulher. A palestra, proferida no Espaço Qualidade de Vida – 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti -, também será transmitida no canal da Sefaz no YouTube, às 11h.

“Trabalhamos para levar a todas as servidoras do GDF [Governo do Distrito Federal] a valorização que merecem. Estamos com uma programação variada, que incluí aulas especiais na Academia Buriti, atendimento multidisciplinar realizado pela Subsaúde/Seplad e Feirão do Clube de Descontos do Servidor, além de várias ações no Espaço Qualidade de Vida”, explicou o secretário da Sequali/Sefaz, Epitácio Júnior.

Veja a programação completa

De 6 a 10

– Atendimento multidisciplinar Subsaúde/Seplad

Local: Consultório do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Mediante agendamento

Dia 6

– Tempo de Refletir

Palestrante: Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, coronel Mônica de Mesquita

Tema: “Desafios e superação das conquistas das mulheres”

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti) e canal da Sefaz no YouTube

Horário: 10h30

– Academia Buriti

Aulão de defesa pessoal

Horário: 8h

Treinamento funcional

Horário: 12h10 e 18h30

Bioimpedância e avaliação física para mulheres

Horário: agendamento na Academia Buriti: (61) 3313-8136

Dia 7

– Academia Buriti

Aulão de boxe para Mulheres

Horário: 8h e 13h10

Bioimpedância e avaliação física para mulheres

Horário: agendamento na Academia Buriti: (61) 3313-8136

Dia 8

– Feira do Clube de Descontos – Especial do Dia da Mulher

Local: Passarela Norte – Anexo do Palácio do Buriti

Horário: 9h às 16h

– Apresentação do projeto Escuta Sensível e cantoterapia com a servidora Luciana Halushuk, da Assessoria de QVT/Sugep/SEE

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: 10h30

– Tempo de Refletir

Palestra: “Ser Mulher”

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti) e canal da Sefaz no YouTube

Horário: 11h

– Palestra com a personal shopper Kelly Corsina- servidora da Sugep/Seplad

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: 14h30

– Dia da Beleza

Massoterapia, spa dos pés, spa das mãos e autocuidado

Local: Sala de Meditação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: das 10h30 às 16h30

– Academia Buriti

Aulão de defesa pessoal

Horário: 8h

– Aulão de zumba e forró

Horário: 18h10

– Bioimpedância e avaliação física para mulheres

Horário: agendamento na Academia Buriti: (61) 3313-8136

Dia 9

– Palestra com o médico Alexandre José Oliveira de Omena, servidor da Subsaúde/Seplad

Tema: “Saúde da mulher e as alterações hormonais”

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: 11h

– Palestra com a nutricionista Tatiana Cortes, servidora da Sugep/Seplad

Tema: “Novas escolhas alimentares a partir da nova rotulagem nutricional”

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: 14h30

– Academia Buriti

Aulão de boxe para mulheres

Horário: 8h e 13h10

Bioimpedância e avaliação física para mulheres

Horário: agendamento na Academia Buriti: (61) 3313-8136

Dia 10

– Palestra com a consultora de imagem Iramara Passos

Tema: “Autoestima e imagem pessoal”

Local: Sala de Inovação do Espaço Qualidade de Vida (no 16º andar do Anexo do Buriti)

Horário: 13h

– Academia Buriti

Aula de yoga para mulheres

Horário: 8h

Bioimpedância e avaliação física para mulheres

Horário: agendamento na Academia Buriti: (61) 3313-8136

Com informações da Agência Brasília