Servidora da PCDF mobiliza ação para ajudar idosa

Em tempos difíceis, a solidariedade com o próximo pode ser a chave na busca de esperança. Foi assim que uma papiloscopista policial da Divisão de Identificação Biométrica, durante trabalho no posto de São Sebastião, notou que uma senhora, de 65 anos, apresentava dificuldade para assinatura do documento, relacionada à limitação da visão.

A mulher informou que os óculos que usava foram quebrados durante um acidente recente. Diante das dificuldades financeiras, ela não tinha condições de adquirir um novo.

Comovida com a situação, ao final do expediente, a papiloscopista acompanhou a senhora até uma clínica de oftalmologia, em São Sebastião.

Com o receituário, os novos óculos foram orçados em R$ 250. A história foi compartilhada em um grupo de servidores do Instituto de Identificação. A comoção dos colegas resultou numa arrecadação voluntária muito rápida.

Dias depois, quando retornou à unidade policial para buscar o documento, a senhora se emocionou ao ver que, ao lado da Carteira de Identidade havia um novo par de óculos.

Com informações da Polícia Civil do DF