Servidor do Buriti voltará a ter carona para estacionar no Parque da Cidade

Servidores e visitantes do Palácio e Anexo do Buriti voltarão a contar com o ônibus circular do Parque da Cidade até o local de trabalho. O objetivo é fazer com que os funcionários estacionem no Parque, desafogando o trânsito próximo ao Buriti.

O serviço, chamado Pare no Parque, havia começado em março de 2020, mas foi pausado por causa da pandemia. Agora, ele funcionará das 7h50 às 19h05, de segunda a sexta-feira. São quatro opções de horário para saída do Parque da Cidade e cinco opções de horários de retorno. Veja horários:

Quem faz o transporte é a TCB. Dois micro-ônibus farão o trajeto circular do Parque da Cidade ao Anexo do Palácio do Buriti. O ponto de embarque e desembarque é próximo à lotérica da banca de revistas, que fica ao lado do Palácio.

A área do Estacionamento 1 do Parque da Cidade conta com iluminação, demarcação de vagas e guarita com segurança. As ações foram tomadas para garantir a segurança e comodidade dos usuários.