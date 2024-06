Serviços que realizam manipulação de quimioterápicos serão foco de inspeção sanitária

A Gerência de Medicamentos e Correlatos (Gemec) lançou programa de inspeção em serviços que realizam manipulação de quimioterápicos. Nesta quarta-feira (26), no auditório do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF), profissionais que preparam o fármaco puderam reconhecer aspectos que serão avaliados durante inspeções sanitárias.

Os quimioterápicos são utilizados no tratamento de câncer e a exposição inadequada a essas substâncias pode acarretar diversos efeitos negativos a profissionais e usuários dos serviços de saúde.

Enquanto parte da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), a Gemec promove estratégias e ações de educação e fiscalização com a finalidade de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população. O foco de suas ações são estabelecimentos que desenvolvem atividades de fabricação, distribuição, transporte e comercialização de medicamentos, saneantes, cosméticos e outros produtos para a saúde.

O encontro foi realizado previamente à fiscalização, a fim de esclarecer as normas vigentes e os procedimentos adequados. A atividade educativa foi elogiada pelo farmacêutico Isaac Marques, que atua em um popular hospital filantrópico de Brasília. “As instruções aqui apresentadas nos dão mais embasamento para promovermos as adequações necessárias em nosso ambiente de trabalho”, comentou.

A previsão é que as vistorias tenham início em outubro. O próximo trimestre (de julho a setembro) serve para que profissionais de saúde revisem aspectos estruturais e documentais do cumprimento das normas sanitárias em seus estabelecimentos.

“Esse compromisso com a saúde pública e esse cuidado com as pessoas tem sido a tônica que norteia nosso trabalho na SES-DF. Nosso objetivo final é levar qualidade de vida e saúde para toda a população do Distrito Federal e do Entorno”, garante o subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS), Fabiano dos Anjos.

*Com informações da Agência Brasília