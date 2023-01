Serviços na rede deixam áreas de quatro regiões sem energia nesta terça

Não terá luz nesta terça-feira em alguns endereços do Núcleo Bandeirante, de Samambaia, de Planaltina e do Lago Norte

Nesta terça-feira (17), vários endereços de quatro regiões administrativas terão a energia desligada por motivos técnicos ou manutenção da segurança da rede, como é o caso da poda de árvores. No Núcleo Bandeirante, por exemplo, a iluminação de ruas e avenidas está comprometidas por conta de galhos.

Por isso, a necessidade de intervenções para aparar excesso de verde nas fiações das 7h às 16h30. É o que ocorrerá, por exemplo, no Bloco 518 e Lote 460-A da 3ª Avenida. O serviço de poda também será feito nos blocos 510 e 518 da Avenida Central. Trabalho que se estenderá pelos blocos 518, 554, 620, 680, lotes 510-A, 510-B, 518-A, 524-A, 530-A, 536-A, 542-A, 548-A, 554-A, 566-A, 578-A, 584-A, 590-A, 596-A, 602-A, 608-A, 614-A, 620, 620-A, 632, 632-A, 638, 638-A, 644-A, 650-A, 656-A, 662-A, 668-A e 680-A da 3ª Avenida.

Em Samambaia, por conta da manutenção da rede, das 8h30 às 12h, faltará luz nos conjuntos 3, 4 e C da Quadra 101. Em Planaltina, também em razão da manutenção do sistema de energia, das 8h30 às 16h, não terá luz nos módulos 19, 23, 25 e 31, e quadras 22 e 23 da Estância Mestre D’armas. No Núcleo Rural Taquara, BR-020, km 36 e DF-410, Número 3, a energia será cortada das 8h30 às 16h30.

No Lago Norte, inúmeros logradouros terão a energia interrompida por conta do corte da energia. Das 8h30 às 13h, faltará luz nos condomínios Mini Granjas, lotes 12, 25 e 105, ruas F 6, B e C. Também na Granja do Torto, chácaras 3 e 5, lotes 34, 77, 85, 86, 90, 96, 97, 114, 115 e 122, assim como no Núcleo Rural Boa Esperança II, chácaras 1 e 21, lotes 8, 12, 64, 65, 79, 101, 112, 120 e 124.

Ainda no Lago Norte, só que na Granja do Torto, Área Especial, das 12h30 às 17h, não terá energia nos logradouros Lote 6, DER 400, lotes 19, 99, 106, 109, 128 e 134, e Trecho 4. O mesmo ocorre no Núcleo Rural Boa Esperança II, Chácara 22, lotes 3, 3-C, 15, 17, 18, 19, 46, 87, 92, 98, 127, 131, 132, 136, 137 e 1045, e Trecho 4. Ainda faltará luz no Lote 138 do Núcleo Rural Granja do Torto.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é para que a população registre ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade. A interrupção momentânea da energia é necessária para garantir a segurança tanto dos moradores, quanto dos profissionais da área de manutenção da rede elétrica durante o serviço. O objetivo da realização dos serviços é o de proporcionar conforto aos cidadãos.

Com informações da Agência Brasília