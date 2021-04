Serviços de saúde funcionam normalmente nesta quinta-feira (1º)

Pontos de vacinação com atendimento normal. Nesta sexta (2), as unidades básicas de saúde, ambulatórios e policlínicas não abrem

Embora tenha sido considerado ponto facultativo em boa parte dos órgãos do Governo do Distrito Federal, a saúde pública segue com suas atividades normalmente nesta quinta-feira (1º). No feriado de Sexta-feira da Paixão (2), alguns serviços da Secretaria de Saúde não funcionam. Confira onde buscar apoio, caso precise:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS – Nesta sexta-feira (2), as unidades básicas de saúde (UBS) e os ambulatórios dos hospitais estarão fechados devido ao feriado. Os serviços públicos de saúde nas UBS voltam a funcionar normalmente no sábado (3) e, na segunda-feira (5), os ambulatórios.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – As três farmácias de alto custo não abrirão nesta sexta (2). No sábado (3), o funcionamento é até ao meio-dia.

EMERGÊNCIAS E UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO – Todas as emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funciona de forma ininterrupta, podendo ser acionado pelo telefone 192.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) também seguem fechados nesta sexta-feira (2). As exceções são os CAPs do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, que estão em plantão 24 horas. Os outros CAPs, dos tipos I e II, estão fechados e retornam com atendimento na segunda-feira (5).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HEMOCENTRO – A Fundação Hemocentro de Brasília informa que, na Páscoa, não haverá atendimento na Sexta-feira da Paixão. No sábado (3), o funcionamento é normal, das 7h às 18h. O Hemocentro não abre aos domingos.

O agendamento permanece obrigatório, devido à pandemia de coronavírus, e pode ser feito pela internet ou por telefone.

Vai doar sangue? Clique aqui para conhecer os critérios e principais impedimentos à doação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Está pensando em se cadastrar como doador de medula óssea? Clique aqui e saiba mais.

As informações são da Agência Brasília