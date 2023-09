Serviços de modernização da rede elétrica afetam três RAs neste sábado (9)

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Neste sábado (9), a Estação Ferroviária, lotes de 2 a 4, 6, de 8 a 10, 13, 15, 18 e o Galpão Bernardo Sayão, no Núcleo Bandeirante, ficarão sem energia, das 9h às 13h, para modernização da rede elétrica. Pelo mesmo motivo e, também neste horário, o desligamento afeta as SMPW 1 (Chácara 4, conjuntos de 1 a 6), 2 (conjuntos 1 e 3) e 3 (Conjunto 8), no Park Way.

No Lago Norte, diversos endereços também ficarão sem energia para manutenção na rede. O desligamento está previsto para durar das 9h às 15h no Balão do Torto (chácaras 1, 2, 2-A, 3, 21, 21-B, 21-Z, 22, Buriti, DF-007, km 2 e Lote 1), DF-003 (km 2 e 4), Epia (km 4), Granja do Torto (Lote 70), Núcleo Rural Boa Esperança (chácaras Serriema, Santa Julia, 2, 3, 5, 10, 14, 15, 47, 165, 1100, 1130, 1360, arco-iris, Cajueiro, Fenix, Kuarup II, Pe. Cícero, Portal Sol, Sossego, km 3, trechos 1 e 2), Olhos d’Água (chácaras de 31 a 33, de 35 a 38, 40, Olhos d’Água, São Carlos, Escola, Lote 2 e Recanto Coelho), Setor Habitacional Taquari (Avenida Comercial e Lote 4), SHTQ 1 (lotes 13, 16 e 18) e 4 (Lote 4, além da SPMN (Conjunto B, lotes 2 e 4) e Varjão do Torto (chácaras Vovô, São Gabriel e São Miguel).

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

No Lago Norte, diversos endereços também ficarão sem energia para manutenção na rede. O desligamento está previsto para durar das 9h às 15h no Balão do Torto (chácaras 1, 2, 2-A, 3, 21, 21-B, 21-Z, 22, Buriti, DF-007, km 2 e Lote 1), DF-003 (km 2 e 4), Epia (km 4), Granja do Torto (Lote 70), Núcleo Rural Boa Esperança (chácaras Serriema, Santa Julia, 2, 3, 5, 10, 14, 15, 47, 165, 1100, 1130, 1360, arco-iris, Cajueiro, Fenix, Kuarup II, Pe. Cícero, Portal Sol, Sossego, km 3, trechos 1 e 2), Olhos d’Água (chácaras de 31 a 33, de 35 a 38, 40, Olhos d’Água, São Carlos, Escola, Lote 2 e Recanto Coelho), Setor Habitacional Taquari (Avenida Comercial e Lote 4), SHTQ 1 (lotes 13, 16 e 18) e 4 (Lote 4, além da SPMN (Conjunto B, lotes 2 e 4) e Varjão do Torto (chácaras Vovô, São Gabriel e São Miguel).

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Agência Brasília