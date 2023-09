Namorada de Toguro acorda e é extubada

A mãe do filho do influenciador foi parar na UTI e teve que ser entubada, após enfrentar algumas complicações no pós-parto do pequeno Gael.

Meus amores, ontem (07) contei para vocês sobre as complicações que a namorada do influenciador Toguro, Nara Paraguaia, teve durante o pós-parto do filho do casal, o pequeno Gael, complicações essas que fizeram com que Nara fosse entubada e lavada para a UTI, porém, felizmente, o seu quadro clínico teve uma melhora significativa nesta madrugada. Através de seu instagram, Toguro publicou uma sequência de vídeos onde revelou que apesar de ainda estar na UTI e ter recebido 3 litros de sangue, Nara acordou e foi extubada, porém, ele ressalta a ansiedade que a namorada está para ter contato com o seu filho, o que não está deixando com que ela consiga dormir e descansar, o que é indispensável para a sua atual situação. “Ela ainda está na UTI. Ela acordou da intubação. Ela recebeu três litros de sangue. Eu nunca vivenciei a importância da doação de sangue. Eu vou doar sangue essa semana… A Nara era para ser desentubada amanhã, mas ela acordou hoje. Ela está acordada. O único problema é a ansiedade que ela está para ver o filho. Ela não está dormindo. Ela não conseguiu dormir. E ela tem que dormir para descansar”, revelou Toguro. Por fim, o influenciador revela que o pequeno Gael, “está 100% bem”, se alimentando de suplementos já que ele ainda não pode ter acesso ao leite materno. “A Nara ainda não pode ver o bebê.”