Série destaca empresas do DF que crescem com tecnologia e inovação

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e a Federação das Indústrias (Fibra-DF) lançaram uma série de minidocumentários como parte das ações do Mês da Indústria. A produção, chamada de Força da Indústria do DF, apresenta histórias de empresas locais que vêm se destacando pela adoção de tecnologias e pela modernização de seus processos, com apoio do Programa de Mentorias para a Transformação Digital – Hub da Indústria.

Executado pela Fibra com fomento da FAPDF, o programa integra o edital Apoio à Transformação Digital de MPEs (2024). Iniciado em fevereiro deste ano, o projeto apoia micro, pequenas e médias empresas do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride), promovendo maior maturidade digital, competitividade e sustentabilidade.

O episódio de estreia apresenta a trajetória da CoPack Embalagens, empresa do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) que aumentou em 20% seu faturamento após participar do programa. Mais de 60 empresas já integram o Hub da Indústria, o que reforça o impacto positivo da iniciativa.

Com episódios de até cinco minutos, a série busca não apenas dar visibilidade a esses avanços, mas também inspirar outras empresas a enxergar a inovação como um caminho estratégico para o crescimento econômico. Os vídeos estão disponíveis no Instagram, YouTube e demais redes da FAPDF.

