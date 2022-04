Senhor de 65 anos morre ao cair de um telhado no Setor Araponga em Planaltina – DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegou ao local do acidente às 10h02 desta sexta-feira (15), acompanhados de 2 viaturas e 1 aeronave com 12 militares

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o sr. F.F.A de 65 anos. Aparentemente ele teria caído do telhado de aproximadamente de 4 metros de sua propriedade enquanto realizava uma manutenção. Mesmo com todos os esforços, a vítima não conseguiu ser salva. A vítima caiu em cima de um cano de ferro de 60mm que transfixou na altura do coração. O cano que estava preso na escada estava em uma posição vertical e fazia parte de uma construção que faltava a parte do corrimão. Divulgação|CBMDF