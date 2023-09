Senac capacitará mais de 1,6 mil internos do sistema prisional do DF

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os cursos fazem parte do Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes

O Senac-DF capacitará, a partir do dia 11 de setembro, 1.644 internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. O contrato foi celebrado com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) e serão ofertados cursos de pizzaiolo, modelista, costureiro, oratória e abertura e legalização de empresas mei.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os cursos fazem parte do Projeto de Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes (Procap). A seleção dos detentos seguirá rigorosamente os requisitos listados na OS nº 75/2019, como a antiguidade na lista de espera e o bom comportamento. “Sabemos que a educação profissional transforma vidas”, diz o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa. A parceria ressalta a missão social da instituição.

De acordo com o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Teles, o contrato com o Senac-DF garante o que prevê a Lei de Execução Penal. “Os cursos permitem a ressocialização por meio do trabalho, além de capacitar o interno para garantir seu sustento e de sua família quando estiver de volta ao convívio social”, afirma.

Como as capacitações são continuadas, o intuito é que todos os reeducandos tenham acesso ao Procap. O objetivo é formar o máximo de internos e permitir que eles retornem à sociedade aptos ao mercado de trabalho.