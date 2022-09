Senac abre vagas em 57 cursos de qualificação

As quase duas mil vagas ofertadas pelo Senac são para as áreas da beleza, gastronomia e tecnologia da informação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) abriu hoje mais de 4 mil vagas em 57 cursos diferentes para qualificação profissional, todos gratuitos, sendo 1,8 mil oportunidades diretas e 2,2 mil vagas para cadastro reserva.

As aulas serão presenciais, nas áreas de beleza, gastronomia e tecnologia da informação.

Para participar, é necessário ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos, ter a escolaridade mínima exigida para o curso escolhido e não ter desistido de outro curso do programa.

As inscrições já estão abertas no site do Senac, e a classificação dos candidatos é por ordem de inscrição, considerando a quantidade de vagas em cada curso. O resultado será divulgado no dia 19 de outubro. Para garantir a matrícula, a presença no primeiro dia de aula é obrigatória.

A disposição da quantidade de vagas para cada curso está descrita no edital, e há vagas para trabalahr em Samambaia, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Sol Nascente, Ceilândia, Gama, Plano Piloto, Sobradinho e Taguatinga. Confira os cursos:

Alongamento de Unhas

Aperfeiçoamento de Tortas Doces e Salgadas

Bartender

Branding e Marketing de Moda

Cake Design

Consultoria de Estilo – Personal Stylist

Costureiro

Depilador

Design de Barba

Design de Mechas

Design de Sobrancelhas

Manicure e Pedicure

Maquiador

Maquiagem Profissional Avançada

Modelista

Microsoft Power Bi – Básico

Recepcionista

Salgadeiro

Técnicas Avançadas de Word, Excel e PowerPoint

Técnicas de Petiscos e Comida de Boteco

Técnicas de Produção de Biscoitos Finos e Artesanais