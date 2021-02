Semob altera linhas de ônibus no Itapoã

A partir desta segunda-feira (1º), duas linhas vão circular com o percurso alterado

A Secretaria de Transporte e Mobilidade realizou estudos técnicos e análises de demandas da população para implantar, a partir desta segunda-feira (1º), mudanças nos trajetos dos ônibus que circulam na região administrativa do Itapoã. Com isso, as linhas de ônibus 0.780 e 141.8 terão o percurso modificado e começarão a passar nas proximidades do Fórum do Itapoã.

Atualmente, a Linha 0.780 faz o percurso passando pela Rua do Baixinho, indo até a Rodoviária do Plano Piloto (Via Ponte JK). São 44 viagens em dias úteis, sendo 21 no sentido Itapoã – Rodoviária do Plano Piloto e 23 no sentido inverso.

Já a Linha 141.8 faz o percurso circular entre o Condomínio La Font, no Itapoã, e o Paranoá Parque, no Paranoá. Esta linha faz 11 viagens em dias úteis,11 aos sábados e nove aos domingos.

A partir desta segunda-feira (1º), as duas linhas passarão em frente ao Fórum do Itapoã.

Alteração de percurso

Linha 0.780 (Itapoã): Rua do Baixinho / Rodoviária do Plano Piloto (via Ponte JK)/ Fórum do Itapoã.

Linha 141.8 (Circular Itapoã): Condomínio La Font / Paranoá Parque / Fórum do Itapoã.

