Seminário na CLDF homenageia mães atípicas e reforça importância do autocuidado

Idealizado pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) — foto em destaque —, o 2º Seminário Mãe, Deixa Eu Cuidar de Você: Compartilhando a Caminhada será realizado nos dias 8 e 9 de maio, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gratuito e aberto ao público, o evento presta homenagem às mães atípicas e aos cuidadores que, com amor e coragem, enfrentam os desafios cotidianos da infância atípica. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link.

A proposta do seminário é oferecer acolhimento, escuta ativa e momentos de fortalecimento físico, emocional e social, por meio de rodas de conversa, palestras, atividades sensoriais e debates com especialistas de diversas áreas da saúde, educação e assistência social.

“Ser mãe atípica é viver uma jornada intensa, marcada por desafios, mas também por muito amor e superação. Esse seminário é um espaço de escuta e cuidado, para que essas mulheres sintam que não estão sozinhas. É o nosso gesto de reconhecimento e gratidão por tudo o que representam”, afirma o deputado Eduardo Pedrosa, autor da Lei “Cuidando de Quem Cuida”, que estabelece diretrizes de atenção e apoio às mães atípicas no Distrito Federal.

A programação inclui rodas de conversa sobre vínculos afetivos, luto simbólico, saúde integral da mulher cuidadora, educação inclusiva e manejo de crises. Também haverá espaços de relaxamento e atendimento individual, além de um momento simbólico de encerramento, com a entrega de cartas escritas pelas próprias mães para si mesmas.

Parceira do evento, a UNINASSAU – Brasília contribui com uma rede de cuidado e suporte técnico. Estudantes do curso de Psicologia oferecerão escuta qualificada, sob supervisão profissional, enquanto os alunos de Enfermagem realizarão aferição de pressão arterial e medição de glicose capilar durante os dois dias de programação.

“A mensagem que queremos deixar é simples, mas poderosa: quem cuida também precisa ser cuidado. Cuidar dessas mães é cuidar das famílias e da nossa sociedade como um todo”, conclui Pedrosa.