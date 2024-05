Seminário ‘Família, Infâncias, Diversidade e Direitos’ começa no dia 13

Para celebrar o Dia do Assistente Social e o Dia Internacional da Família, o colegiado do curso de serviço social da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) promoverá o seminário “Família, Infâncias, Diversidade e Direitos”. O evento ocorrerá nos dias 13 e 14, das 19h às 22h, no auditório do Campus Norte da universidade. As inscrições, gratuitas, serão feitas no local, e a emissão do certificado será elaborada a partir da lista de presença. Os públicos-alvo são a comunidade interna e externa da UnDF.

Além disso, os alunos do curso vão promover uma campanha educativa sobre o tema.

“O serviço social compreende que é na família que se refletem as mudanças societárias e que a família possui uma história a ser desvelada”, explica a professora Larissa Matos, docente do curso de serviço social.

Dia do Assistente Social

A data tem como objetivo dar visibilidade à profissão e suas bandeiras de luta. Segundo a Rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas), “depois de formado, este profissional pode atuar principalmente em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, empresas privadas e em organizações não governamentais (ONGs). O profissional acompanha de perto as famílias das comunidades e desenvolve projetos de assistência social voltado para as pessoas que se encontram em alguma situação de risco, como abandono, por exemplo”.

Seminário “Família, Infâncias, Diversidade e Direitos”

→ Local: auditório do Campus Norte (UnDF) – CA 2, Lago Norte

→ Data: dias 13 e 14, das 19h às 22h

→ Inscrições gratuitas, diretamente no local.

Com informações da Agência Brasília