Semana termina com 268 oportunidades de emprego

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta sexta-feira (14), 268 oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Há boas chances para diversas áreas. Existem 13 vagas para quem é bombeiro hidráulico, com salário variando entre R$ 1.804 e R$ 1.870, mais benefícios, de acordo com a escolaridade.

Para auxiliar eletrotécnico, há três vagas com salário de R$ 1.290, mais benefícios; uma vaga para auxiliar de saúde bucal, pagando R$ 1.300, mais benefícios; e quatro chances para quem é carpinteiro, com salário de R$ 1.870, mais benefícios.

Também há ofertas de emprego para quem tem habilidades na cozinha. São 14 vagas para atendente de lanchonete, com salário de R$ 1.212, mais benefícios; uma para auxiliar de cozinha, pagando R$ 1.212, mais benefícios; duas chances para chefe de cozinha, com salário de R$ 3 mil, mais benefícios; e duas vagas para cozinheiro de restaurante, com pagamento mensal de R$ 2 mil, mais benefícios.

Ainda na área de alimentação há quatro vagas de pizzaiolo, com salário de R$ 1.350, mais benefícios; e uma para confeiteiro, com vencimento de R$ 1.800, mais benefícios. Além das vagas citadas, há várias outras oportunidades que valem a pena conferir.

Para se candidatar a qualquer uma das 268 oportunidades do dia, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

*Com informações da Agência Brasília