Semana Lápis Vermelho com descontos, frete grátis e ótimas oportunidades de compras

Entre os dias 2 e 12 de setembro, o ParkShopping promove as liquidações da Semana do Brasil com a Semana Lápis Vermelho. Os clientes terão descontos em produtos de diversos segmentos, como vestuário, tecnologia, acessórios, produtos para casa, entre outros. Para atender a todas as necessidades dos consumidores, haverá ofertas disponíveis nas lojas físicas do ParkShopping e no superapp Multi.

As lojas participantes da promoção terão um adesivo do Lápis Vermelho nas suas vitrines, sinalizando que ali é parada obrigatória para encontrar excelentes ofertas, que também serão anunciadas no site e nas redes sociais do centro de compras e experiências.

Por meio do Multi, os clientes terão acesso a cupons exclusivos que oferecem descontos presenciais no ParkShopping e em shoppings administrados pela Multiplan em todo o País. Para receber as melhores ofertas por notificações push, é só baixar o superapp da Multiplan. As compras realizadas diretamente pelo aplicativo terão frete grátis com o código ACHADINHO e serão entregues em até 2 horas. Os clientes contam ainda com o canal de venda direta, disponível no app ou pelos sites dos shoppings. Com esse acesso é possível entrar em contato com as lojas e realizar compras via WhatsApp. A entrega também é combinada diretamente com o lojista, via drive-thru ou por delivery próprio.

“A Semana Lápis Vermelho utiliza essa marca, tão tradicional nos nossos shoppings, para oferecer mais uma data de ofertas especiais aos nossos consumidores, o que também contribui com a retomada do desempenho dos lojistas parceiros da Multiplan”, afirma Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais da Multiplan.

Vale lembrar que, durante todo o ano, o tradicional selo Lápis Vermelho divulga as melhores ofertas da rede, além de dicas de moda, beleza, e experiências nos shoppings Multiplan. Os clientes podem acompanhar os descontos pelo site www.liquidacaolapisvermelho.com.br, pelo superapp Multi, pelo Facebook e Instagram, além do site e redes sociais do ParkShopping. Além disso, todos os anos, acontecem as edições de verão e inverno da Liquidação do Lápis Vermelho.

Segurança Sanitária

Todas as medidas de segurança adotadas desde a reabertura dos shoppings seguem mantidas: uso obrigatório de máscaras por todos, reforço da já intensa rotina de higienização, ampliação da renovação de ar, aumento do número de pontos com álcool em gel e limitação da capacidade máxima, entre outras, de acordo com as determinações das autoridades do Distrito Federal. A Multiplan também conta com medidas feitas a partir de um rigoroso protocolo elaborado por infectologistas contratados pela Companhia, reforçando o compromisso que seus shoppings sempre tiveram com a saúde e o bem-estar.

ParkShopping – Inaugurado em 1983, o ParkShopping costuma servir de palco para grandes eventos culturais, shows e exposições que ocorrem na cidade. Frequentado majoritariamente por público das classes A e B, o ParkShopping conta com um mix qualificado de marcas, ampla oferta de serviços e excelentes opções de lazer e entretenimento para os brasilienses. Os empreendedores do ParkShopping são Multiplan e Previ com administração da Multiplan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PROGRAME-SE

SEMANA DO LÁPIS VERMELHO DO PARKSHOPPING

Quando: entre os dias 2 e 12 de setembro

Mais informações em: www.liquidacaolapisvermelho.com.br