Semana do Meio Ambiente do Jardim Botânico começa este fim de semana

Além de todas as atividades, na segunda-feira (5), a programação conta com uma blitz educativa

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) inicia as atividades da Semana do Meio Ambiente neste sábado (3). A programação gratuita para todos os visitantes vai até o dia 11 de junho e contará com oficinas de reprodução de espécies, de herborização, trilhas guiadas, exposições e mostra de filmes.

“Teremos como tema central A Ciência é a nossa Missão, com o objetivo de apresentar para os nossos visitantes não só a atividade que o Jardim Botânico de Brasília exerce de preservação do Cerrado, mas também um pouco das atividades científicas que realizamos e a importância dela na missão de preservação do bioma”, explica o diretor de Biodiversidade do JBB, Estevão Nascimento. “Será a união do lazer com a ciência, oferecendo aos visitantes diversas atividades que exploram essa temática de forma lúdica, unindo ciência à cultura”, ressalta.

Além de todas as atividades, na segunda-feira (5), a programação conta com uma blitz educativa, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a fim de alertar a população sobre a proibição da queima de lixo e restos de poda, que são as principais causas de incêndios florestais do DF.

Confira parte da programação:

→ Mobilização Social e Educação Ambiental

Data: 3/6 (sábado)

Horário: 10h

Local: Centro de Visitantes

A equipe de mobilizadores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informará a população sobre os dias e horários das coletas seletiva e convencional, além de orientar sobre a forma correta de separar, acondicionar e destinar os resíduos.

→ Oficina de reprodução in vitro com foco em espécies ameaçadas do Cerrado

Data: 3/6 (sábado)

Horário: 10h

Local: Oficina de reprodução in vitro para produção de mudas, com foco em espécies ameaçadas do Cerrado. Serão apresentadas as técnicas de cultura de tecido vegetal utilizadas no Jardim Botânico de Brasília.

→ Oficina de herborização

Data: 4/6 (domingo)

Horário: 10h

Local: Oficina de herborização, com foco na promoção do conhecimento do processo científico com a confecção de exsicatas (partes de plantas desidratadas), amostra de planta seca e prensada numa estufa, a fim de despertar o interesse pela ciência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Trilha fotográfica

Data: 4/6 (domingo)

Horário: 10h

Local: Trilha Krahô

Atividade de ciência cidadã com o objetivo de promover o conhecimento sobre o potencial econômico, medicinal, biodiversidade e conservação do bioma Cerrado. Será uma conversa sobre o conhecimento e preparos tradicionais no Cerrado com sua flora nativa.

→ Blitz Educativa

Data: 5/6 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Portaria principal do JBB

A Blitz Educativa, do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Ppcif), da Sema, tem como função conscientizar e alertar a população sobre a proibição e os perigos da queima de lixo e restos de poda, principais causas de incêndios florestais no DF, e contará com a participação dos alunos da Escola Classe Jardim Botânico.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília