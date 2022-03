Semana deve ser de chuvas até o sábado (19)

O Inmet emitiu alerta amarelo para o risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas na capital federal

A previsão é de mais chuva ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (14), o Distrito Federal é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva devem acontecer à tarde e à noite. O Inmet emitiu alerta amarelo para o risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas na capital federal.

A chuva só deve dar uma trégua no final deste mês, após o término do verão previsto para o próximo domingo (20). Com a chegada do outono, a previsão é que o DF comece o período de estiagem, mas ainda com possibilidade de chuvas para o mês de abril.

As fortes chuvas provocaram estragos neste fim de semana. Em Águas Claras, a ventania derrubou uma árvore em cima de um parque infantil. Algumas residências e comércios ficaram no escuro. Em Vicente Pires, enxurrada derrubou muros e também invadiu casas neste domingo (13).

Segundo o Inmet, as rajadas mais fortes foram de 43km/h na região do Gama. A velocidade é considerada de “fraca a moderada”. O volume de chuvas, entretanto, chegou a 15.4 milímetros na estação Águas Emendadas, em Planaltina, no período de uma hora. No Gama, choveu 7.6 milímetros durante à tarde.