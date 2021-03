Semana começa com 192 oportunidades de emprego no DF

Construção civil e saúde são as que mais estão contratando, com salários que variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios

As agências do trabalhador abrem a semana com 192 vagas de emprego, sendo construção civil e saúde as áreas que mais estão contratando. Há 66 oportunidades para armador de ferros, carpinteiro, marceneiro e pedreiro e 38 para técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e biomédico. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.quatro oportunidades de serviço voltadas a microeemprendedores individuais (MEIs) no ramo da beleza. Cabeleireiro, esteticistas, maquiadores e massagistas poderão se cadastrar para serem prestadores de serviços nessas áreas.

Além dessas oportunidades, as agências oferecem, nesta segunda-feira (8), quatro oportunidades de serviço voltadas a microeemprendedores individuais (MEIs) no ramo da beleza. Cabeleireiro, esteticistas, maquiadores e massagistas poderão se cadastrar para serem prestadores de serviços nessas áreas.

Duas áreas estão em busca de estagiários. São três vagas para auxiliar administrativo destinadas a quem ainda está no ensino médio, com remuneração de R$ 20 diários, e mais dez oportunidades para estudantes de pedagogia, para receber R$ 32 ao dia. Nenhuma dessas vagas exige experiência.

Entre as profissões pouco frequentes nas listas das agências, estão as de salgadeiro, com uma vaga e remuneração de R$ 1,1 mil mensais; tosador de animais domésticos, também com uma vaga e salário de R$ 1,2 mil, e mais uma oportunidade para agente de microcrédito, que receberá R$ 1,1 mil por mês.

Para se candidatar a qualquer uma dessas vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As agências seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

A Secretaria do Trabalho (Setrab), no entanto, recomenda o uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, já que não há necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Setrab e preencher o formulário na aba Empregador.

Confira as vagas disponíveis.

