Sem previsão de chuva nesta quinta-feira (17)

O dia amanheceu com poucas nuvens no céu da capital e deve permanecer assim até o final do dia. Além disso, os brasilienses irão desfrutar de uma tarde seca, isso porque a umidade relativa do ar fica em 20%

Apesar do frio da noite passada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) comunicou que a previsão para esta quinta-feira (17), é que não chova. O dia amanheceu com poucas nuvens no céu da capital e deve permanecer assim até o final do dia. Além disso, os brasilienses irão desfrutar de uma tarde seca, isso porque a umidade relativa do ar fica em 20%. O Inmet explicou que uma massa de ar seco está voltando para Brasília. Além disso, o outono tem a massa de ar seco como característica. As chuvas presenciadas durante os últimos dias aconteceram devido a instabilidade e precipitações das nuvens. Sobre a temperatura desta quinta (17), o Inmet informou que a máxima deve alcançar em torno de 28ºC. A menor temperatura registrada nessa manhã foi de 10ºC. Leia também Polícias de AL e DF prendem suspeito de pedofilia

UTI: rede pública tem 90% dos leitos ocupados

Dupla que vendia drogas em Sobradinho é presa

GDF vai dar auxílio de R$ 150 para alunos de creches da rede pública