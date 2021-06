Polícias de AL e DF prendem suspeito de pedofilia

As investigações começaram em Brasília (DF) e o suspeito foi localizado com o auxílio da polícia alagoana

Na manhã desta quinta-feira (17), um homem de 34 anos foi preso suspeito de pedofilia, no município de Marechal Deodoro (AL). As investigações começaram em Brasília (DF) e o suspeito foi localizado com o auxílio da polícia alagoana.

O homem é acusado de encaminhar vídeos, mensagens libidinosas e fotos de cunho sexual a uma criança, de 11 anos de idade. A prisão é resultado do cumprimento a mandado de e prisão preventiva expedido pela Justiça do DF.

De acordo com as investigações, o homem e a vítima se conheceram em uma rede social e passaram a trocar mensagens. O autor dizia ser um adolescente e, assim, iniciou um suposto namoro com a criança.

“O caso chegou ao conhecimento da PCDF em razão do pai da vítima ter desconfiado da troca de mensagens e ter surpreendido a filha no momento em que a menina recebia vídeos e imagens de cunho sexual”, conta a delegada Thalita Nóbrega, da Delegacia da Mulher

Em entrevista para uma rádio de Maceió, a delegada afirmou que a prisão aconteceu sem resistência do investigado. “Faltava mesmo encontrar o autor e então viemos para Alagoas. Não houve reação, ele foi pego de surpresa, assim como toda a família. As tias dele ficaram surpresas, não imaginavam”, disse.