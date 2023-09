Selecionados na 2ª chamada do QualificaDF Móvel devem efetivar matrícula

A convocação em segunda chamada é para aulas no Gama, São Sebastião, Assentamento 26 de Setembro e Santa Maria. Para efetivar a matrícula, os candidatos e candidatas selecionadas devem comparecer às agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou em tendas, instaladas nos endereços das Unidades Móveis de execução dos cursos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Selecionados na segunda chamada da nova etapa do programa QualificaDF Móvel devem efetivar a matrícula para iniciar a participação no programa. A lista dos classificados está disponível neste link. Não há um prazo determinado para o fim da matrícula, mas quanto antes elas forem efetivadas mais cedo as aulas devem começar.

A convocação em segunda chamada é para aulas no Gama, São Sebastião, Assentamento 26 de Setembro e Santa Maria. Para efetivar a matrícula, os candidatos e candidatas selecionadas devem comparecer às agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou em tendas, instaladas nos endereços das Unidades Móveis de execução dos cursos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

É necessário apresentar RG ou documento equivalente com foto, mais comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF), além de comprovantes de residência e escolaridade.

O QualificaDF Móvel é um programa de cursos profissionalizantes ofertados em quatro carretas/salas de aula e que percorrem várias cidades do DF, aproximando o GDF da população e ampliando o horizonte de oportunidades.

“Os cursos são planejados de acordo com a característica de empregabilidade de cada região administrativa onde a unidade atende. Fazemos uma pesquisa de demanda de mercado específica e, a partir daí, qualificamos os cidadãos com cursos voltados para essa demanda. O programa tem cumprido sua finalidade, que é a de preparar as pessoas para que elas possam competir pelas vagas no mercado de trabalho. Nós temos conseguido isso”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Ao final do curso, o aluno que tiver cumprido a frequência mínima de 70% da carga horária total, com aproveitamento do curso de no mínimo 50% ganhará um certificado.

Agência Brasília