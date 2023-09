Acidente envolve dois veículos na L4 norte

Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local, encontraram dois veículos batidos e um deles capotado e estabilizado sobre o próprio teto.

Um acidente entre dois veículos aconteceu na L4 Norte nesta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local, encontraram dois veículos batidos e um deles capotado e estabilizado sobre o próprio teto.

Veículos envolvidos:

FORD/Focus que era conduzido pelo sr. R. F. F., idade não informada (apenas o condutor ocupava o carro). Foi atendido pelos bombeiros no local e não apresentava lesões aparentes. Estava consciente, orientado, estável e sem indicação de transporte para unidade médica.

VW/KOMBI branca (carro oficial) que era conduzida pelo sr. A. C. S. V. de 42 anos. Além do condutor, havia mais quatro passageiros no lotação, todos masculinos. Todos os passageiros desse veículo foram atendidos no protocolo de trauma pelas equipes do CBMDF, estavam conscientes, orientados e estáveis, possuíam escoriações leves em algumas partes do corpo e alguns reclamavam de dores. Apenas o sr. F. C. F. de 35 anos, apresentava uma provável fratura no membro inferior esquerdo. Após regulação médica, todos foram encaminhados para o Hospital de Base para uma avaliação detalhada.

Não sabemos a dinâmica do acidente.

Um faixa da via precisou ser interditada para atendimento às vítimas e estabelecimento das viaturas.

A PCDF foi acionada para o local.