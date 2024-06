Selecionada Comissão da Conferência Distrital das Cidades

Nesta quarta-feira (12) foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal, a lista com as 11 entidades da sociedade civil que irão compor a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC).

A Comissão Organizadora é responsável pela elaboração do Regimento Interno da conferência e pela formação das outras subcomissões, como a Comissão Recursal e de Validação, por exemplo.

“É importante frisar que também é a Comissão Organizadora que irá definir como a 6ª CDC irá ocorrer. Ela determinará como será feita a eleição dos delegados para representar o DF no encontro nacional, por exemplo”, explica a subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano da Seduh, Juliana Coelho.

Da sociedade civil, integram a comissão selecionada: membros de movimentos populares, representantes de organizações não governamentais (ONGs) com atuação na área de desenvolvimento urbano, trabalhadores representados por suas entidades sindicais e entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais.

O segmento de empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano não teve entidades inscritas no processo de seleção, portanto, não terá representação na comissão.

Agora, no período de 13 a 14 de junho, as entidades deverão indicar dois representantes para atuarem como membros titulares e suplentes na composição da Comissão Organizadora. Além disso, os escolhidos devem apresentar a documentação listada no site da 6ª CDC à Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados da Seduh, em horário comercial, das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

Seleção das entidades

As onze entidades foram selecionadas durante reunião pública promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) na segunda-feira (10).

Na ocasião, as 39 entidades previamente habilitadas votaram abertamente em seus respectivos segmentos para eleger a composição da comissão. Como definido na Portaria n° 36, de 2 de maio de 2024, quando ocorriam empates, foram considerados sucessivamente como critérios: a comprovação de atuação em âmbito nacional na área de desenvolvimento urbano ou habitação de interesse social, maior tempo de funcionamento regular e maior número de associados.

Política urbana

A 6ª Conferência Distrital das Cidades será organizada pela Seduh e realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024. O objetivo é discutir de forma ampla e democrática as questões cruciais sobre a política urbana do Distrito Federal, com vistas a contribuir com a política urbana nacional.

O tema será a “Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana”, princípio que estabelece a regulação do direito de propriedade de maneira que o interesse coletivo prevaleça sobre o interesse individual. Já o lema será “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”, destacando a importância da busca de maior justiça social e de mais participação democrática.

Apoiados no tema e no lema, os debates da 6ª CDC serão pautados em torno de quatro linhas temáticas: Cidade digna, Cidade solidária, Cidade sustentável, e Cidade dinâmica. É possível acessar o texto de referência sobre cada linha no site da conferência.

Confira a lista das entidades selecionadas por segmento:

Movimentos Populares

– Federação dos Inquilinos do Distrito Federal (FID)

– Associação de Moradores da Vila Nova do Gama (Amoving)

– Associação Pro-Moradia dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos (Habitect)

– Associação dos Cidadãos ao Movimento Popular (ACSMP-DF)

– Confederação Nacional das Entidades Habitacionais de Interesse Social (Confehab)

– Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD)

– Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST)

Trabalhadores, representados por suas entidades sindicais

– Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais

– Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/DF) 8ª Região

– Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento do Distrito Federal (IAB/DF)

Organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano

– Andar a Pé – O Movimento da Gente

*Com informações da Agência Brasília.