Sejus realiza cerimônia de formatura de socioeducandos

34 jovens, sendo 22 da Unidade de Internação de Santa Maria e 12 do Recanto das Emas, receberam os diplomas dos cursos profissionalizantes

Capelos arremessados para o alto e uma profissão a ser exercida. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) realizou na tarde desta terça-feira (28) evento de formatura de 22 jovens da Unidade de Internação de Santa Maria. Com muita seriedade e também empolgação, os formandos receberam os certificados de conclusão do Curso de Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços Administrativos ofertado pelo Serviço Nacional do Comércio (Senac). A cerimônia aconteceu no auditório da Unidade.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, destacou que a formação profissional auxilia no processo de ressocialização e na inclusão dos participantes no mercado de trabalho. “A Sejus promove ações no eixo de profissionalização, com o objetivo de reforçar o valor da educação para construção de uma perspectiva profissional na vida desses jovens. O acesso aos cursos profissionalizantes tem a finalidade de garantir a inserção social, e, além disso, o resgate da cidadania”, explica a titular da pasta.

O curso tem duração de dez meses e é ministrado pelo Senai-DF como parte do Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 2018, que realiza o Programa Medida de Aprendizagem. O objetivo é contribuir para o resgate da cidadania de jovens que estão em unidades de internação do sistema socioeducativo, por meio da formação profissional e alcance de oportunidades de trabalho.

Além da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) são parceiros no Programa o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

A parceria permite aos adolescentes ingressarem em diferentes instituições públicas e privadas contratados como jovens aprendizes. Após identificação do perfil pelas unidades socioeducativas, o jovem pode ser inserido em vaga de aprendizagem profissional, recebe bolsa auxílio e todos os direitos previstos na lei de aprendizagem.

Unidade de Internação do Recanto das Emas

No dia 17 de fevereiro foi o evento de formatura de 12 jovens da Unidade de Internação do Recanto das Emas, que receberam os certificados de conclusão no Curso de Almoxarife de Obras do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A cerimônia aconteceu no auditório da Unidade com a participação de autoridades do sistema de justiça e de familiares.

Durante dez meses, os socioeducandos participaram de aulas na unidade de internação e, além de conhecimentos específicos da área de formação, também receberam noções de sistema de administração como gestão de estoque, contas a pagar e sistema de compras.